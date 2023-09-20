張曼玉息影多年復出！揭59歲生日驚喜 凍齡模樣曝光
香港影后張曼玉自2016年推出MV後，就沒有再推出任何作品。今（20）日她在59歲生日當天，終於曝光近況，她以製片、導演身兼演員三重身份，拍攝了一支全新短片，張曼玉輕聲的說：「好久不見，我這邊一切都很好，有在好好的愛自己，你呢？」
記者薛羽彤／綜合報導
張曼玉一直都是華語電影女演員中，難以超越的巔峰人物。她的精湛演技締造了無數鮮活多元的角色，成為了超越時代的經典。張曼玉也憑藉那些栩栩如生的角色，贏得多次影視獎項的殊榮，更成為了唯一躋身三大影展雙料影后的亞洲演員，被大家稱為「曼神」。
然而，張曼玉的光芒不僅僅照耀在銀幕上。繼搖滾與DJ之後，再度解鎖了新技能短片製作。無數觀眾感嘆，張曼玉還是那個張曼玉。的確，張曼玉是少有的不在意世俗眼光的女明星，聽著自己內心聲音去做喜歡的事情。她率性邁向新領域，解鎖人生不同角色，無懼歲月波瀾，實踐女性的無限可能。
在經歷多年的歲月洗禮之後，張曼玉懂得了如何更好地「愛自己」。她說：「Life is Not a Race，每個人都可以用他的方式，去寫出他自己的劇本，不需要害怕別人怎麼看。」， 她也正在以她自己的方式譜寫她的劇本，不斷解鎖人生新角色，拓展人生的多元可能。
這份從容自在、超越時間的格局與人生態度，感染了無數觀眾，紛紛感嘆：「張曼玉身上的從容感好迷人，撫慰了我的時間焦慮。」