賴佩霞參選打亂《人選之人》檔期 公視22日辦交流會決定是否播出
公視、大慕影藝共同出品的戲劇作品《人選之人—造浪者》，公視原定10月28日電視頻道播出，因劇中演員賴佩霞14日宣布投入明年總統選舉，引起社會討論，也關注公視是否如期播出。公視將於22日舉辦「《人選之人》如何播？公視與您面對面」公眾意見交流活動，以公視說詞是希望期待各界提供想法，但讓人感覺是將難題的選擇權交給人民決定。
記者蔡依庭／綜合報導
公視第7屆第18次董事會上，就劇中具特定形象的演員投入現實政治環境參選，公視是否仍照原定電視頻道排播等相關議題，聽取董事及監察人意見。會後，公視管理團隊決議，因涉及多層面議題，不論如期播出與否，就《人選之人》播出議題可進行更細緻地討論，應該有更符合公共利益的思考與評估。
公視董事長胡元輝也表示，「公共電視屬於國民全體，《人選之人—造浪者》要如何在公視頻道播出？當然應該與公眾面對面進行對話。」胡元輝說，「公視節目製作強調公共精神，其營運必須包容社會多元價值，如何處理節目製播事務自必須更為細緻與周延。此次舉辦與公眾面對面的交流活動，正顯示公視作為公共媒體的特質。」
公視「《人選之人》如何播？公視與您面對面」公眾意見交流活動，將於9月22日晚間7時，在台北福華國際文教會館1樓前瞻廳舉辦。