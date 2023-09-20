綠議員批侯友宜施政墊底 新北市府搬成績籲勿轉移中央過期蛋爭議
天下雜誌公布2023年縣市首長施政滿意度調查，新北市議會民進黨團召開記者會，砲轟國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜在各項指標墊底，呼籲侯友宜懸崖勒馬回來好好當市長，不要迴避即將開議的新北市議會監督。新北市政府今（20）日隨即發布新聞稿駁斥，指出市政團隊施政成果備受市民長期肯定，譴責民進黨籍民代刻意以潑髒水手法轉移中央對過期蛋問題在內的種種執政不力問題。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府副發言人張劭斌表示，該民調的電話訪問執行期間為7月10日至8月26日，適逢綠營民代處心積慮就餵藥案極力造謠抹黑，散播假消息，引發全體國人惶恐不安、撕裂親師互信餘波蕩漾之際；直言綠營民代造謠打擊新北市府施政形象的伎倆一度得逞，以假訊息造就了該時期社會大眾對新北市政府的疑慮。
張劭斌指出，針對弱勢、長者的關懷努力，新北市在長照服務資源佈建上、照顧服務員人數等，均是全國名列前茅，截至目前新北市日照中心共有84家，預計在113年可提早達成100家日照中心的目標，根據2022年媒體評比，新北市長照項目為全國第二，推動多項創新服務，包括有Fu長照站、交通平台等服務，受到社會各界高度肯定；另外新北市29區的1,032個里，不只每一里都有設置銀髮俱樂部，且提前超標，累計已設有1,188處，落實高齡友善城市願景，同時也透過好日子愛心大平台的多元化服務，照顧每位有需求的市民。
張劭斌呼籲民代不要以偏概全打擊新北市府，以潑髒水手法摧毀新北市的光榮感，藉以轉移中央對過期蛋問題在內的種種執政不力問題，應該用更多的時間和精力為全體國人的食安把關。