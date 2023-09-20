林宥嘉揭低潮人生盪到谷底！「重要的人」抗癌成功 醫生嘆是奇蹟
林宥嘉於今（20）日在台北舉行記者會，宣布將於12月15日至17日一共3天在台北小巨蛋舉行「idol世界巡迴演唱會」，動力火車擔任嘉賓。有腸躁症三、四年的林宥嘉，今天受訪時提到，已經完全好了，先前林宥嘉曾表示「生命中重要的人」罹癌，如今也抗癌成功，讓醫生忍不住讚嘆「奇蹟」，他形容當時遭遇許多狀況，是盪到谷底。
記者吳雨婕／台北報導
林宥嘉去年提到自己有腸躁症，在記者會上也再度提及自己經歷過一段低潮，期間不僅個人有腸躁症，還透露「生命中最重要的人」罹患胰臟癌三期，他一邊陪伴抗癌，一邊又要顧及身體狀況，甚至還要忙新專輯的事情，等於蠟燭多頭燒，「讓我震撼的是，『生命中最重要的人』罹癌的狀況危急，醫生說不治療的話，（生命）只剩兩個月，所以腸躁症很有可能就是在這個情況下引起的。」幸好最後重要的人抗癌成功。
而林宥嘉這個系列的演唱會取名「idol」，有著逃脫出壓力、黑洞等含義，因為先前碰上的狀況，讓他變得感恩，幸運的是在年輕的時候參加了歌唱節目變成歌手，過去他覺得很多事情能靠著資源，達到目的跟成就，直到重要的人罹患胰臟癌，才讓他驚覺「能力跟資源成就不了什麼事情」，所以後來重要的人能夠抗癌成功，真的是一個奇蹟，他直言：「當我自己也嚴重生病的時候，我真的盪到谷底，當我吃的食物越來越少，醫生跟我說，『試試看感恩』，建議我寫感恩日記，同樣一個奇蹟來到我生命當中，而且好的速度太快了。」
林宥嘉透露，雖然他的感恩日記不是天天寫，而是每天會想，感恩每天發生的事，「可能是我今天能洗個熱水澡、今天還有十根手指頭，都是很微小的事情，每一次這樣思考都能帶來一個狀態的改變。」