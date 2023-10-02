杭州亞運／舉重女神郭婞淳負傷奪銅！默默行善捐百萬還曾捐救護車

我是廣告 請繼續往下閱讀
2013年郭婞淳國際賽成績彷彿「開外掛」，亞錦賽、世大運、東亞運、世錦賽等大賽通通摘金，那塊世錦賽金牌更是當時台灣暌違12年在女子舉重項目奪金，她也憑藉超優秀的亮眼成績，獲頒該年體育運動精英獎最佳女運動員。
當時擁有不敗金身的郭婞淳被看好在2014年仁川亞運挑戰金牌，但她卻在備訓時遭遇生涯最嚴重的一次傷勢。郭婞淳在2014年五月一次訓練中，不慎遭槓鈴壓傷右大腿股外側肌，造成肌肉80％斷裂，雖她積極復健負傷參賽，最終位列第四名無緣獎牌。
2015年郭婞淳重新出發，該年11月世錦賽鍍銅，隔年亞錦賽以抓舉103公斤、挺舉135公斤、總和238公斤奪金，並獲選該屆亞錦賽最佳女舉者。2016年里約奧運，以奧運金牌為目標的她雖抱憾奪銅，但在2017年捲土重來，亞錦賽以抓舉104公斤、挺舉137公斤、總和241公斤衛冕金牌，其中挺舉137公斤寫下個人新猷，總和241公斤也追平2013年世錦賽創下的個人最佳紀錄。
2017台北世大運，郭婞淳在58公斤級抓舉105、107公斤兩次打破大會紀錄、挺舉136公斤也突破大會紀錄後，最後一次挺舉以超越世界紀錄1公斤的142公斤挑戰成功，總和249公斤在家鄉台灣奪下金牌，不僅感動全台人民，她也數度激動落淚，用破世界紀錄的成績宣告「舉重女神」強勢回歸。
2018年亞加達亞運郭婞淳擔任掌旗官，她不負眾望擊敗泰國勁敵蘇坎雅，首度在亞運摘金。同年國際舉重總會重新劃分量級，她也轉戰59公斤級，並在該年11月亞運中以抓舉105公斤、挺舉132公斤、總和237公斤在女子59公斤級奪金，其中抓舉及總和成績是新量級的世界紀錄。
郭婞淳在2021年亞錦賽抓舉第三把舉出個人生涯最佳110公斤，刷新世界紀錄，挺舉137公斤成績，總和247公斤也改寫世界紀錄，疫情後首個國際賽事，就一次奪下兩項世界紀錄、三面金牌和個人第三張奧運門票。
2020東京奧運(因疫情延至2021年7月舉辦)，她以總和236公斤為中華代表團獲得第一面金牌。抓舉、挺舉及總和成績皆打破奧運紀錄，也完成生涯大滿貫最後一哩路，奧運、世錦賽、亞運、亞錦賽等國際賽事皆奪金的超強壯舉。
舉重運動辛苦不言而喻，郭婞淳也積勞成疾，在東京奧運前就出現不適狀況，但她核心肌群結實，彌補了腰部傷勢，一直到今年初檢查才發現已經腰椎受傷許久，甚至出現椎弓骨裂狀況。但她仍選擇參加此次杭州亞運，為中華隊摘下一枚銅牌，並且仍會以巴黎奧運會目標前進。
除了在賽場上是台灣運動員指標，場下出身台東貧寒家庭的郭婞淳，在功成名就後不忘家鄉，比賽拿到獎金都會默默捐款行善，2013年曾用國光獎金捐贈偏鄉救護車，2019年也以匿名方式捐款，後因台東聖母醫院院長在臉書發文分享，她的善舉才曝光。
郭婞淳做公益、關懷偏鄉善舉不落人後，十年間多次捐助母校寶桑國中、台東體中，台東植物人安養中心、兒童關懷協會等弱勢團體都受過她的幫助，堪稱是人美心善的真金牌女神。
更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。