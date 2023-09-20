傑尼斯沾性醜聞走入歷史！新社長東山紀之改名重生 恐花數億日幣
擁有61年悠久歷史的日本經紀公司「傑尼斯」事務所，因已逝創辦人強尼喜多川涉及性騷擾未成年少年的惡行被踢爆，公司形象嚴重受損，眾多知名品牌宣布解除廣告代言關係，在龐大輿論壓力下，新任社長東山紀之決議更換事務所名字，預計10月2日公布具體細節，日媒評估一連串變動恐花費數億元日幣。
記者江芷稜／綜合報導
針對喜多川生前的不雅行為，傑尼斯事務所日前召開記者會，正式對受害者道歉，強尼喜多川姪女藤島茱莉景子宣布辭去社長一職，宣稱會以私人收入賠償受害者，未來若面臨訴訟，恐負擔超過100億日幣（約22億元台幣）賠償金，就連接任的新社長東山紀之，也傳出有性騷小傑尼斯的惡行。
1961年成立的傑尼斯是日本偶像團體造星工廠，擁有嵐、KinKi Kids、Kis-My-Ft2、Hey! Say! JUMP等偶像團體，也有數個以喜多川名字命名的團體，包括Kanjani 8（關西傑尼斯8）、Johnny's WEST和 Johnny's Jr（小傑尼斯），旗下還有幾個附屬於事務所的子公司，若變更公司名稱將有大量的行政手續費用，包括LOGO標誌、宣傳材料、銀行帳戶等，據悉恐花費數億元日幣。
比起天價的鉅額賠償，如何留住現任藝人更是難題，傑尼斯事務所擔心旗下藝人紛紛求去，宣布明年不會向藝人收取任何廣告演出費和節目出場費佣金，酬勞將全部支付給本人。而前任副社長瀧澤秀明離開傑尼斯後，成立新的「TOBE」經紀事務所，延攬過去公司成員包括三宅健、平野紫耀、神宮寺勇太、北山宏光等人，成為傑尼斯最大勁敵。
※【NOWnews 今日新聞
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