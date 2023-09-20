批陳吉仲下台是「避仲救清」　國民黨轟最大假消息來源就是農業部

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凌濤質疑，民進黨食安擺爛，只顧賴清德選情？昨天他到桃園八德進口蛋倉儲現場，發現當桃園市府聯合稽查時，農業部跟食藥署通通沒派員，中央根本沒有動作，今早他再度踢爆，中央明明在桃園公布三家蛋商，結果卻偷偷到桃園龍潭的立群蛋品去搜查，這間廠商不僅沒有在中央公布的流向裡面，民進黨政府還不通知地方衛生局，究竟在遮掩甚麼？請民進黨政府說清楚講明白。
凌濤強調，農業部口中講出食安沒有破口，卻是破口百出，包括桃園八德、新北等多地都查出使用巴西等進口雞蛋的蛋液產地竟然標示台灣，甚至還供餐給補習班。陳吉仲昨天開記者會說明，彷彿在說外界造謠抹黑，跟他完全沒關係，他非常站得住腳。如果站得住腳，為什麼「溜之大吉」？他也質疑，陳吉仲請辭丟爛攤，副總統暨民進黨總統候選人賴清德到現在還要默不吭聲多久？民進黨「趨吉避凶」，是因為賴清德的民調「被吉仲了嗎」？
黃琤婷指出，昨天的記者會只看到陳吉仲欺騙民眾的專業、推卸責任的專業，卻沒看到任何對外界有關雞蛋流向、食安與圖利等質疑的回覆，陳吉仲即使道歉也不認錯，若沒有錯為何要匆忙在這時候請辭？立法院週五就要專案報告，他是不是要躲避監督、害怕上質詢台？這絕非負責任態度。超思進口蛋爭議，陳吉仲下台也無法如民進黨政府所願斷尾求生或止血，因為民眾有知的權益，他們會繼續追下去。
洪佳君表示，昨天陳吉仲的記者會是為了救賴清德的民調而「避仲救清」。陳吉仲說「全世界假消息最多的地方就在台灣」，難道國民黨無論立委或地方民代到監察院具名舉報、難道陳吉仲再三強調的進出口雞蛋時機點跟關稅資料完全兜不攏、難道農業部不給進口蛋流向，逼使地方政府只好自力救濟聯合稽查，這些都是不實消息、都是在汙衊抹黑？