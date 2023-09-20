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航空卡大戰！國泰攜長榮祭5元1哩　新戶累哩最高可換歐美來回機票

▲國泰世華銀行與長榮航空聯名卡再升級，推出最新的「倍速哩遇」優惠權益，並限時推出「消費最優5元累積1哩程」。（圖／記者顏真真攝）
▲國泰世華銀行與長榮航空聯名卡再升級，推出最新的「倍速哩遇」優惠權益，並限時推出「消費最優5元累積1哩程」。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

在失去好市多聯名卡及SOGO聯名卡之後，國泰世華銀行持續搶攻信用卡市，除主打CUBE卡之外，今（20）日更與長榮航空共同宣布，國泰長榮聯名卡全面升級，祭出「倍速哩遇」優惠權益，限時推出「消費最優5元累積1哩程」，並祭出長榮官網購票搭機，最優累1哩送1哩的超殺累哩機制。新戶核卡後60天內首刷消費達檻，樂享新戶首刷滿額最優刷50000元送50000哩, 活動期間卡友最高可累積獲取133000哩，相當於兌換1張長榮航空歐美豪華經濟艙來回機票所需哩程數，省下4萬多的機票錢。

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國泰世華銀行與長榮航空自2016年合作發行聯名卡，至今累積發出超過25萬張新卡數，年消費金額相較2016年成長1.2倍，累積刷出新台幣上百億元的機票金額，每年消費額刷破千萬的聯名卡友就有百名以上。疫後全球旅遊運輸快速復甦，消費者疫情期間累積的旅遊渴望持續爆發，也促使國泰世華長榮航空聯名卡以嶄新權益面貌重新上市。

國泰世華銀行董事長郭明鑑就指出，2016年與長榮航空首次推出聯名卡，當初是倍數引擎10元累計1哩，過去7年從最開始到最近1年，刷卡量成長120倍，績效非常好，這3年疫情導致出遊非常多限制，搭機變少，國泰世華銀行很榮幸與長榮推出高額消費贈送哩程分期方案，讓所有喜好旅遊的人可在中間繼續成國泰長榮堅實客戶，今年國際開放，過去一段時間，相較沒疫情2019年聯名卡成長4成，現在聯名卡再推出「倍速哩遇」，至年底前限時推出出國及指定消費天天享最優5元1哩回饋，在長榮官網購票、長榮航空機上免稅品、海外實體商店及長榮樂e購網站消費，每月享額外最高10000哩數回饋，合計原卡消費贈哩，活動期間每人共可獲得最高8000哩。

針對有外幣換匯需求的卡友，至年底前，於國泰世華銀行數位通路兌換指定外幣，可享優惠匯差最高0.035，且換匯總金額達新台幣30萬以上，登錄成功將獲贈最高3000哩。首次申辦國泰世華長榮航空聯名卡的新戶，核卡後60天內首刷消費達檻，樂享新戶首刷滿額最優刷50000元送50000哩, 活動期間卡友最高可累積獲取133000哩，相當於兌換1張長榮航空歐美豪華經濟艙來回機票所需哩程數。

此外，國泰世華長榮航空聯名卡這次亦突破傳統聯名卡累哩框架，推出史無前例的長榮官網購票搭機加速累哩機制，最優每累1哩送1哩；即日起至今年10月31日前，持有效聯名卡於長榮航空官網完成活動註冊，並於今年12月15日前完成搭乘長榮/立榮國際航班的旅客，含原搭機贈哩，最優享累1哩送1哩，一次拿滿最高55000哩。

除了倍速累哩機制，國泰世華銀行表示，這次也首度推出聯名卡友獨享的長榮航空無限萬哩遊哩程兌換權益，長榮聯名極致無限卡友於指定期間內轉出哩數達檻，可以每次25000哩兌換座艙升等，每人於指定期間內可兌換2次座艙升等憑證。以美東航線為例，平常升一等兌換最高需40000哩，此次提供25000哩即可兌換，相當提供63折的優惠。此外，亦提供Klook國外飯店訂房最優75折起及長汎假期指定國外行程最高每人折5000優惠，讓喜愛自主規劃行程或是習慣跟團出遊的客群，需求都能全面滿足。

同時，長榮航空聯名卡預計於2024年，採「邀請制」方式，邀請年消費達新台幣300萬以上之極致無限正卡卡友，換發高質感的金屬卡面，每張金屬卡皆由美國製作空運來台，重量達約18克，卡面鑲嵌知名奧地利水鑽。以全台首創的水鑽鑲嵌金屬卡工藝，襯托長榮航空聯名卡低調尊貴的卡面設計，彰顯每位長榮聯名卡友厚實的非凡魅力，在每一個刷卡時刻都備感尊榮。

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