中市外師突破230名　友善環境助外師融入校園

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教育局長蔣偉民指出，市長盧秀燕重視雙語教育，她上任後，外師人數大幅增加，連續幾年居全國第一；教育局秉持3E核心價值─Everyday、Everywhere、Everyone，提供學子持續性、多元化的學習刺激，外籍英語教師的引進能使學生在英語學習期間多接觸英語母語使用者，讓孩子能在與外師的溝通交流中收到文化刺激、促進其英語學習效能。
蔣偉民説，為能提供外師在臺友善完整的支援，並能使外師在專業增能或生活適應上都能有足夠的支持，教育局112學年度起招募四名續聘且教學經驗豐富、與學校合作表現優秀且於教材研發、課程規劃上均有優良成效之外籍英語教師擔任「外師召集人」，召集人分別與山、海、屯、中四所分區中心學校及英語教學資源中心三方合作，規劃每個月外師增能工作坊與交流活動，並透過教學日誌檢視與回饋、到校關懷與面談及巡迴輔導訪視等多面向工作內容，提供外師友善環境，協助其入台後能夠快速適應在臺生活，並能無後顧之憂的專注於校園教學工作。
蔣偉民也表示，配合2030雙語政策，教育局透過設置英語、雙語及國際教育資源中心，由上而下推動各項計畫，並藉由外籍師資的巡迴服務、校際夥伴關際建立及跨國交流等豐富管道，將國際文化及全球視野帶入臺中的每一個學校。(台中市政府廣告)