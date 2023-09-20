現代版木馬屠城？中國送英外交官「茶壺」餞行 裡頭竟暗藏竊聽器
英國日前才爆出中國間諜案，引起英國社會高度關注北京間諜與干預活動。近來一名英國駐中國外交官先前結束外派返國時，中國官員贈送一套茶壺作為餞別禮，但這名英國外交官不小心摔破後，意外發現茶壺之中暗藏著竊聽器。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據英國《太陽報》報導，一名知情人士透露，一名英國駐中國外交官先前結束外派工作返回英國前，收到了中國官員贈送的一套茶具組作為餞別禮。該名官員十分喜歡這組茶具樣式，回英國後每當在家中享用中式料理時，就會拿出來使用。
沒想到，某一天這名英國外交官正在清洗這套來自中國的茶具時，茶具不慎被摔在地上破掉，英國外交官在撿拾碎片的過程中，突然發現茶具內藏有竊聽設備。
雖然報導中並未透露英國外交官的身份，但知情人士表示，中方並未因此竊聽到任何秘密或敏感資訊，但這也顯示出，中國無所不用其極在竊取秘密。
近來英國《泰晤士報》（The Times）報導，兩名英國籍男性因涉嫌為北京從事間諜活動，在今年3月遭到逮捕，其中一名男子曾任國會研究員、議員幕僚。由於他在國會、政府單位、智庫、倡議團體的人脈廣泛，相關報導無異於給英國政壇投下震撼彈，頓時「共諜疑雲」四起。