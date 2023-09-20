《新楓之谷》聯名「貓貓蟲咖波」第二彈！專屬副本全球首發上線

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官方指出，《新楓之谷》於9月20日至10月17日，玩家可透過「咖波的邀請」進入副本「地下城大冒險」，暢遊三大新地圖「草原」、「極地」、「陰森之城」，挑戰咖波角色化身的怪物「小雞盜賊」、「極地北極熊」、「海豹騎士」，揭開各式各樣的劇情小故事。完成指定天數任務，可獲得限定外觀道具：「烏龜公車騎寵(永久)交換券」、「親切的兔兔機器人交換券」、小屋家具「咖波的貓爬架」、紀念道具「咖波LOVER勳章交換券」、「咖波的地下城大冒險特效交換券」、「貓貓蟲咖波聊天貼圖」等限定聯名獎勵。
本次聯名推出近60種聯名道具等待玩家收藏！能力值加成的合作時裝「討厭散步咖波強化券」及「咖波雨傘強化券」，可以跟朋友們一起坐的多人椅子「長長咖波合體椅子(5人)」，換上咖波經典表情「哇屋咖波」、「眨眼咖波」，以及各種咖波外觀時裝、萌獸、寵物、機器人等豐富項目，讓咖波粉盡情蒐集！此外，即日起至10月17日完成指定任務，可於活動網頁參加「每日攻略活動」抽虛寶，有機會獲得玩家最喜歡的「皇家美髮券」、「皇家整形券」、「時尚隨機箱」，以及特別獎勵「長長咖波椅子(1人)」！
《新楓之谷》18周年紀念版本「楓之樹」同步開放！
而《新楓之谷》迎接18周年，即日起至10月17日，將同步祭出紀念版本「楓之樹」，玩家需陪伴著居住在「楓之樹」的「里斯」及「愛莉」一起成長，完成指定劇情任務，可獲得版本限定道具「楓之樹勳章」及「紀念椅子」，回憶在遊戲18年來的點滴。
最後，官方也搶先預告，《新楓之谷》將於9月底與台北寧夏夜市舉辦「楓夜市MAPLE YES」，將首度亮相4米高「巨型皮卡啾」，以及20間主題攤位合作內容，現場還有各式小活動與周邊，敬請鎖定官方相關消息。