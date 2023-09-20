KID婚宴時間曝光 「要留位置給小鬼」吳宗憲放話包100萬
吳宗憲、KID（林柏昇）、坤達主持的三立《綜藝玩很大》今年入圍第6度入圍金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」。今（20日）開心錄製金鐘特別企劃，吳宗憲開心之餘，竟無意間偷爆料，KID將在10月10日，在台北文華東方酒店補辦婚宴，KID趕緊解釋，「就請一些自己的親朋好友啦，小小、低調的辦這樣」，預計宴請3、40桌，並說會留位置給已故好友小鬼黃鴻升。而吳宗憲也允諾將包100萬紅包，十分霸氣。
記者黃盈容／台北報導
KID 去年2月和「東區妹仔」Rita登記結婚，今年喜獲麟兒「木木」，2人結婚1年半，仍尚未辦婚宴。今被吳宗憲說溜嘴，將在10月宴客。KID雖強調「低調」，又立刻被吳宗憲虧，「哎唷，東方文華還叫低調的辦喔」，KID當場哭笑不得要他別再講了。
不過，吳宗憲包禮金一向大方，儘管當日人在中國工作無法到場，也允諾要送上100萬大禮，讓KID好歡喜，「我直接那個點鈔機擺在現場」，還說沒有的話，要爆料給媒體。
KID日前至馬來西亞出《綜藝玩很大》外景，膝蓋受傷，還坐輪椅返台。雖打趣說坐飛機能先行下機，但其實他現膝蓋傷勢還未康復，還不能完全蹲下。
昨邰智源被爆，日前因網友感嘆《木曜4超玩》越看越難過，怒嗆網友「滾」，被說情緒控管有問題。KID則幫忙解釋，當時和邰智源正在法國錄影，「跟邰哥錄影他的情緒是非常好的，就是我們都很認真在拍一日系列這樣，所以基本上都是很不錯的，有可能他開玩笑，邰哥講話的風格就是比較開玩笑的風格，就是如果有看我們節目直播的話就知道了，他就是一種一個梗啊」。