惡質「廢油」偷倒圳溝排放　中檢警環終結不肖業者

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環保局指出，經採樣發現除混有pH值小於2的廢酸外，毒性溶出試驗（TCLP）亦驗出含有超標的銅、鉻、鉛等有害物質，對環境造成污染危害甚大。該案在台灣台中地方檢察署檢察官陳宜君指揮保七總隊第三大隊、行政院環境部環境管理署中區環境管理中心及環保局等機關成立專案小組。
環保局說明，專案小組不斷抽絲剝繭循線溯源，於今年5月至7月間發動3波搜索行動，查出有4家販賣金屬加工油品公司(唯勝科貿公司、萬迪福公司、銓輝油品公司與寬洲油化有限公司)，為圖一己私利增加油品銷售，竟向客戶宣稱可提供免費回收廢切削油水服務，再非法雇用不肖環保業者利用夜色掩護駕駛槽車，將所回收含強酸及有害重金屬(銅、鉻、鉛)的廢切削油水排放至番仔園圳排放了10年，影響烏溪水域河川水質與生態環境甚鉅。
環保局進一步表示，日前台灣台中地方檢察署檢察官陳宜君經指揮專案小組清查違規事證後，將依法起訴被告共計15人及4法人(公司)，計算不法所得金額高達1億1,000萬餘元，並向台灣台中地方法院聲請羈押禁見涉案公司負責人、會計及張姓環保業者等7名相關涉案人員獲准，對於污染環境惡劣行徑，將嚴懲不貸。
環保局長陳宏益表示，為杜絕環保犯罪案件，檢警環等機關已組成聯合查緝機制多年，事業單位廢棄物(廢油及廢切削油等)一定要交由合法的清除處理機構清理，同時也呼籲業者勿心存僥倖以身試法，如涉及違反廢棄物清理法行政刑責，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1,500萬元以下罰金。環保局也提醒民眾若發現重大環保污染情事，可利用環保局報案專線04-23280380或免付費專線0800-066666通報。