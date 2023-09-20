「辭完就沒事了？」鄭麗文轟：陳吉仲只是為民進黨選情負責

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鄭麗文質疑，進口蛋的種種問題都還沒有解決，選在這時候高歌離席，只會讓人感到非常傻眼，況且，這週五本應該要到立法院進行進口雞蛋的專案報告，陳吉仲在這時候拍拍屁股走人，「那麼誰來給大家一個清楚的交代？陳吉仲根本只是為了民進黨的選情而負責，而不是為了百姓的食安負責」。
「如果真的不是抹黑、不是造謠，那幹嘛要請辭？那就拿出數據出來說話好嗎？」鄭麗文再指，讓人更傻眼的是，在陳吉仲請辭前，還是不覺得進口蛋之亂，身為主管機關的農業部有什麼錯，甚至不斷強調「專案進口雞蛋的政策並沒有錯」，還把整件事情怪到不實抹黑造謠頭上。
鄭麗文認為，農業部確實補足了蛋的缺口，但是專案進口雞蛋以後一連串的爭議，包括進口蛋效期為何從90天變成120天、超思到底有沒有圖利、背後影武者是誰、吃了這些進口蛋百姓食安會不會受到影響等問題通通都沒有釐清，就連最最最簡單的問題，巴西蛋的出口到底是不是疫區都回答不出來，還敢說是抹黑造謠？
鄭麗文說，蔡英文甚至在部長請辭後，只雲淡風輕的說，尊重部長及行政院的決定，並要求團隊檢討、向社會釐清疑慮，鄭痛批，「但這還要總統說嗎？如果團隊有檢討，有釐清疑慮，還輪得到部長請辭？辭完就沒事了不必續查？」
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