學霸正妹放棄台大電機！「改選1行業」月薪直逼20萬 比醫師更賺
正妹YouTuber「Kelly」畢業於北一女中和加州大學柏克萊分校，她目前在美國加州灣區當擔任軟體工程師。但在Kelly家中不只她一人擁有高學歷，姊姊Minnie更是在高中畢業後同時被台大電機系和港大精算系錄取，在經過一陣思考後，Minnie決定就讀港大精算系，並且成為一名精算師，擁有令人稱羨的高薪，光是新鮮人月薪就將近5萬，經常性月薪更是將近20萬，年收入甚至比醫師還高。
記者賴禹妡／綜合報導
Minnie在影片一開始就被問到，當初為何選擇放棄台大電機系？她透露主因是自己對電機比較沒有興趣，而她高中對數學抱有較大熱忱，精算系又和數學統計學息息相關，因此最終選擇進入精算系。
由於台大及港大都是頂尖名校， Minnie表示她仍以選科系為主，但如果學校排名有差距，或許自己會做出不一樣的決定。Kelly則以自身在美國讀書的經驗為例，由於美國學校較容易轉系，建議大家可以先進入理想的學校之後，再以雙主修、輔修或轉系的方式去就讀。
Minnie認為，精算師適合追求穩定的人，雖然工作內容蠻有挑戰性，但若考上執照就不會有失業問題。不過執照也非常難考，需要經歷許多考試，因此不喜歡考試的人就不適合這一行。Minnie也建議想往精算師方向走的人，可以先加強英文能力，因為教材及考試全都是英文。
Kelly也在影片中分享精算師的平均薪資，根據勞動部5月31日公布的全台薪資調查統計結果，前三大高薪職業分別為航空駕駛員、精算師、醫師。而精算師7月經常性薪資為18萬1921元，過去一年平均年薪則為325.1萬，新鮮人月薪則是將近5萬，「算是一個起薪還蠻不錯的道路」。不過截至統計時間，全台擁有執照的精算師只有48位，不難看出入行門檻確實相當高。