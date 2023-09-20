《性平法》禁師生戀、教團盼性平擴大調查　教育部辦工作坊討論

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《性平法》修正後，明定未成年一律禁止師生戀；若成年學生，教職人員不得利用不對等的權勢關係，發展有違專業倫理的闗係。而處理校園性平案件時，或行為人是校長、教職員工時，調查小組成員應全部外聘，申請人或被害人可逕向主管機關申復。
人本教育基金會執行長馮喬蘭先前接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，現行法令沒有規定性平案件是否要擴大調查（跨校調查等等），通常都是備受矚目的爭議個案，才會在民意壓力下，啟動擴大調查，但根據以往經驗，加害者不會只對一人出手，通常在召開記者會踢爆後，都會收到其他屆受害學生的舉發，因此，法令應該明訂原則上都要擴大調查，只訂定排外條款。
因應《性平法》修正條文已於112年8月16日經總統公布實施，此次工作坊國教署針對修正後條文於校園性別事件處理進行說明，安排「處理程序概說」、「跨校與非跨校依法啟動調查程序之處理實務」、「疑似被害人無意願提出申請調查／無意願進入調查程序」、「跨校事件被害人學校處理實務」及「校園性平事件案例探討」等實務課程，藉由講授、分組討論、演練與探討等方式，傳承性別事件處理要領與經驗。
同時因應重大議題，例如違反教師專業倫理及數位／網路性別暴力等，也請講師藉由案例分享來讓學員從實務中學習，以利於後續相關事件防制與處理。
國教署長彭富源表示，校園性別事件發生時，須依法定時效及程序處理，相當勞心勞力，感謝各校性平會執行秘書及承辦人對於性別平等教育的耕耘及付出，並鼓勵各位獲獎及與會人員持續落實性別平等教育工作推動，讓性別平等教育的種子在校園裡持續深耕發芽，引導學生性別平等的觀念與意識，建立安全及友善的校園環境。
國教署表示，透過工作坊的課程並結合學校性平會實務運作，強化學校性平會工作能量，以「友善」、「有效」、「可信賴」的精神，持續推動性別平等教育工作，促進校園性別之實質平等。