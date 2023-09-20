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新店裕隆城今試營運！新光三越DiamondTowers延期　樓層現況曝光

▲新北市今日有新店裕隆城開始試營運，另外台北市則有東區「新光三越Diamond Towers」，位址就在SOGO復興館旁，初估應為9月底趕在中秋節前才對外試營運。（圖／記者葉盛耀攝）
▲新北市今日有新店裕隆城開始試營運，另外台北市則有東區「新光三越Diamond Towers」，位址就在SOGO復興館旁，初估應為9月底趕在中秋節前才對外試營運。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

新北市今日有新店裕隆城開始試營運，另外台北市則有東區「新光三越Diamond Towers」，原先預定9月16日對外試營運，後來又臨時喊卡、開幕延後，初估應為9月28日才對外試營運。不過，二館的三家餐廳維持原規劃於已於日前就已開張接客，包含二星主廚黃以倫（Alain Huang）所領軍的新餐廳「A」，至於其他樓層與品牌，雖未正式開張但也已搶先曝光。

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新光三越「鑽石塔Diamond Towers」（新光三越台北忠孝館）位在捷運忠孝復興站旁，鄰近遠東SOGO復興館，擁近5000坪商場空間。內部樓層規劃，百貨分為一館、二館，座落在1至4樓，4樓以上則為豪宅。此次「新光三越Diamond Towers」尤其特別強調，有半數以上都是全台獨家品牌、獨家概念店，一線精品品牌如DIOR、LOEWE、Burberry等預計將進駐外，還有東京時尚潮流服飾HARE台北首店、複合式選品店ARTIFACTS等。

▲「新光三越Diamond Towers」位在捷運忠孝復興站旁，內部樓層規劃，百貨分為一館、二館，百貨座落在1至4樓，4樓以上為豪宅，此為一館外貌。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「新光三越Diamond Towers」位在捷運忠孝復興站旁，內部樓層規劃，百貨分為一館、二館，百貨座落在1至4樓，4樓以上為豪宅，此為一館外貌。（圖／記者葉盛耀攝）
並延攬多間星級美食、高達16家餐飲品牌，其中米其林二星餐廳RAW前主廚黃以倫（Alain Huang）開設的Fine Dining餐廳「Restaurant A／ A餐廳」、初魚集團全新現代無菜單鐵板燒「 li teppanyaki」、印度餐廳「夏花餐室」，共三個位在二館的餐廳已正式對外開張，其餘預計將於9月底開始試營運。另有連5年被選入台北米其林指南的「日本橋玉井」、連續兩年獲得米其林綠星肯定的健康蔬食餐廳「小小樹食」等。

▲江振誠的RAW餐廳前主廚黃以倫（Alain Huang）所領軍的新餐廳「A」，位在「新光三越Diamond Towers」4樓，目前已開張。（圖／記者葉盛耀攝）
▲江振誠的RAW餐廳前主廚黃以倫（Alain Huang）所領軍的新餐廳「A」，位在「新光三越Diamond Towers」4樓，目前已開張。（圖／記者葉盛耀攝）
🟡鑽石塔一館
◾1樓：潮流精品（名品、化妝品、香氛、保時捷、興波咖啡）
◾2樓：時尚設計（名品、設計師服飾、香氛、女性雜貨、Gelovery Gift法式甜點店）
◾3樓：時髦運動（休閒與生活風格、運動、設計師服飾、勺日、PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾）
◾4樓：都會廚房（美麗市場、小吃、烘焙甜點、kafeD咖啡滴、小小樹食、豆豆里、日本橋玉井、すしの魚君）

🟡鑽石塔二館
◾1樓：潮流精品（DIOR）
◾2樓：潮流精品（DIOR）
◾3樓：食尚主廚（li teppanyaki鐵板燒、板前中山、夏花餐室Summer Flowers）
◾4樓：星級餐廳（Restaurant A）

🟡特色品牌一覽
📍香氛品牌：Trudon、10X、LOEWE Perfumes、BORNTOSTANDOUT、MATIERE PREMIERE、MALIN+GOETZ

📍精品專櫃：DIOR、BURBERRY、LOEWE、COACH

📍化妝品：Estee Lauder、LA MER、JO MALONE、 M.A.C.、BOBBI BROWN、LANCÔME、Kiehl’s、SHISEIDO

📍年輕潮流品牌：Maison Kitsuné、BEAMS、Vivienne Diamant珠寶、HARE、NIKE、CONVERSE、ASICS
 

▲「新光三越Diamond Towers」分為一館、二館，座落在1至4樓，4樓以上為豪宅規劃。（圖／民眾提供）
▲「新光三越Diamond Towers」分為一館、二館，座落在1至4樓，4樓以上為豪宅規劃。（圖／民眾提供）

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