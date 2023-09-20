新店裕隆城今試營運！新光三越DiamondTowers延期　樓層現況曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
並延攬多間星級美食、高達16家餐飲品牌，其中米其林二星餐廳RAW前主廚黃以倫（Alain Huang）開設的Fine Dining餐廳「Restaurant A／ A餐廳」、初魚集團全新現代無菜單鐵板燒「 li teppanyaki」、印度餐廳「夏花餐室」，共三個位在二館的餐廳已正式對外開張，其餘預計將於9月底開始試營運。另有連5年被選入台北米其林指南的「日本橋玉井」、連續兩年獲得米其林綠星肯定的健康蔬食餐廳「小小樹食」等。
🟡鑽石塔一館
◾1樓：潮流精品（名品、化妝品、香氛、保時捷、興波咖啡）
◾2樓：時尚設計（名品、設計師服飾、香氛、女性雜貨、Gelovery Gift法式甜點店）
◾3樓：時髦運動（休閒與生活風格、運動、設計師服飾、勺日、PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾）
◾4樓：都會廚房（美麗市場、小吃、烘焙甜點、kafeD咖啡滴、小小樹食、豆豆里、日本橋玉井、すしの魚君）
🟡鑽石塔二館
◾1樓：潮流精品（DIOR）
◾2樓：潮流精品（DIOR）
◾3樓：食尚主廚（li teppanyaki鐵板燒、板前中山、夏花餐室Summer Flowers）
◾4樓：星級餐廳（Restaurant A）
🟡特色品牌一覽
📍香氛品牌：Trudon、10X、LOEWE Perfumes、BORNTOSTANDOUT、MATIERE PREMIERE、MALIN+GOETZ
📍精品專櫃：DIOR、BURBERRY、LOEWE、COACH
📍化妝品：Estee Lauder、LA MER、JO MALONE、 M.A.C.、BOBBI BROWN、LANCÔME、Kiehl’s、SHISEIDO
📍年輕潮流品牌：Maison Kitsuné、BEAMS、Vivienne Diamant珠寶、HARE、NIKE、CONVERSE、ASICS