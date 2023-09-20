張書偉穩交半年套牢小13歲謝京穎 定情物曝光：期待有美好事情！
謝京穎近年受到民視厚愛，幾乎檔檔8點檔都有演出，3月正式和大13歲張書偉交往，在今年5月認愛，愛情事業都得意。2人今（20）日被週刊指出，他們疑似悄悄訂婚，無名指上有戴上婚戒的證據，謝京穎經紀公司總經理趙善意間接否認此傳聞，表示：「謝京穎手上戴著是男女朋友一起訂的定情對戒，很謝謝大家的關注，小倆口會更溫馨幸福，期待有美好事情生生不息。」張書偉則說：「是情侶對戒，若未來有好消息也絕不會隱藏，謝謝大家關心，辛苦了。」
記者蔡依庭／台北報導
謝京穎曾在受訪時表示，張書偉是會讓她想走進婚姻的對象，但非得急著要進入新階段，目前還是先以工作為主，一切都順其自然。對於週刊的爆料，她透過最會給回應的經紀公司總經理趙善意代為回答，說道：「感謝媒體如此細心捕捉到兩人手上戴著對戒，謝京穎手上戴著是男女朋友一起訂的定情對戒，很謝謝大家的關注，小倆口會更溫馨幸福，期待有美好事情生生不息。」
謝京穎顯然已成為民視力捧新花旦，最近她剛完成《愛傳承關懷演唱會》的歌中劇「大盜歌王林沖」的演出，這回是她首次參與舞台戲劇，戰戰兢兢、全心投入，日前終於成功完成演出。