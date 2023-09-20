特企／蓓朵娜「極光CC霜」獲粉美賞肯定！圈粉魔力有目共睹

年度最大美妝盛事粉美賞，已經邁入第11年，每年透過專業的達人老師、專家及網友實測，精心票選出優質的美妝保養，成為大家選購美妝保養品的朝聖指南。今年的評審陣容，不僅有保養天后柳燕、彩妝天后游絲棋、保養美妝專家Sam，以及博士級保養專家Daniel（丹楓）等超過50位專家加入評選，公信力十足。今年入圍的產品約770項，並由蓓朵娜「極光CC霜」脫穎而出，奪下許多網友最期待的「年度最佳飾底賞」第一名！同時也榮獲粉美賞永續選品獎，採用多樣國際有機成分，有效率的減法保養，減少對地球的傷害，愛美的同時，也能替地球盡一份心力，讓這個世界更美好。
這次獲得粉美賞激推的「極光CC霜」，獲獎原因是因為智慧光感校色科技能創造最自然的發光妝感。小布老師進一步介紹，不僅質地水潤，更蘊含國際頂級保養及修護成分，內含來自來自極地雪山的「極地雪藻」，能幫助肌膚抵禦陽光傷害；來自南非沙漠的「南非復活草」可以長效保濕鎖水；來自亞熱帶草原的「積雪草」具強大的鎮靜修護效果。同時有最高等級防曬SPF50+★★★★，運用「3重UV包覆科技」使UV防護更長效，為肌膚帶來全方位保護，有效預防肌膚曬黑與老化。集結保濕、修護、校色、遮瑕、防曬於一體，能立即創造無懈可擊的完美膚質。為現代忙碌的女性量身打造，再也不需要瓶瓶罐罐的保養與底妝，「極光CC霜」讓你能夠一瓶多效、快速上妝。
蓓朵娜創辦人效率保養專家Paul老師表示，談到蓓朵娜的研發是汲取20多年來的美妝經驗，經過不斷地調整，從使用的觸感、外包裝設計、香味等細節都調整數十次，嚴格把關 ，就是為了給使用蓓朵娜的客人最好的產品。因為這樣，才能在短時間內獲得廣大客人的喜愛，讓年度新品「極光CC霜」未正式上市就獲得大獎肯定、引爆話題熱議！
目前「極光CC霜」已經在蓓朵娜官網開放預購，立即搜尋「極光CC霜」享預購優惠
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