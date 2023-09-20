▲又痛又暈狂吃成藥？前庭性偏頭痛對症下藥才有用！

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一發作天旋地轉 醫詳解前庭性偏頭痛
元景耳鼻喉科神經科診所陳建志醫師表示，該患者就醫後，安排影像檢查與腦波檢查，確定是「前庭型偏頭痛 (vestibular migraine)」，開始給予預防性用藥療法後，病症發作頻率變少，症狀減輕，大約一個月後，就不再發作了。
陳建志醫師解釋，「前庭性偏頭痛」是一種偏頭痛。發作時，電位波動起自腦幹，向上傳遞，通過前庭神經核，產生眩暈，患者一轉頭或改變身體姿勢時，就會失去平衡，好像在搭船，甚至難以站立，有人還會出現耳鳴及耳悶。最後，電位波動進入大腦，產生頭痛。每次發作後，不少人會持續頭昏腦脹好幾天，甚至維持好幾週。
（圖解說明：前庭性偏頭痛的發作機轉）
事出必有因，頭不會無緣無故地脹痛，眩暈也不會無緣無故地發作。患者往往都有慢性鼻竇炎、顳骨炎、腦血管狹窄、頸椎椎間盤狹窄、上呼吸道或泌尿道感染，甚至有人其實是罹患肺腺癌或甲狀腺癌。
醫登國際期刊！找出病因＋對症下藥不發作
陳建志醫師說，由於天天病症發作，大腦功能已經改變，在前述病因被治療時，得同時進行預防性藥物療法，才有機會打破大腦內錯誤的神經迴路。
根據元景耳鼻喉科神經科診所統整過去所有治療策略，發現只有乙型受器阻斷劑（心律定）、抗憂鬱劑（文拉法辛）及丙戊酸會有比較明顯的療效，可達理想預防效果，因此在今年9月將此結果及論述刊登於世界知名期刊《中樞神經藥物 (CNS Drugs)》。
（圖解說明：陳建志醫師及曾秉濤醫師（博士）整合耳鼻喉科、神經科及精神科專業，同時治療慢性眩暈，發現三種藥物可有效用於預防發作，刊登於世界知名期刊─中樞神經藥物（CNS Drugs）。）
陳建志醫師呼籲民眾，一旦出現身體不舒服或眩暈混雜頭痛時，不應該先自行服用成藥，建議先正確就醫，找出真正病因，並對症下藥，才是釜底抽薪之道！
就醫前可紀錄主觀感受 提供醫師診治依據
另外，也建議就醫前，能記錄下是否合併頭痛？痛在哪個部位？持續時間大約多久？眩暈旋轉方向？頭痛先還是眩暈先？是否跟飲食有關？發作前是否有印象較為深刻的誘發因素？這些都是可以提供醫師快速診治的重要線索。
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