▲保健食品、營養食品≠健康食品！一張圖看懂要怎麼買。

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保健食品、營養食品＝食品嫚嫚營養師表示，保健食品、營養食品可說是民眾日常對補充品的通稱，依法都被歸類在「食品」，和香蕉、蘋果等都是同一類，瓶罐包裝會有「食品」二字，受食品安全衛生管理法規範。
健康食品＝法定名稱，有小綠人健康食品已是法律名詞，和前兩者不同，是只有經過實質科學證據證實，或以長期公認文獻佐證，具有保健功效的食品，才可稱為「健康食品」，獲有小綠人標章，且受健康食品管理法規範。不論是哪一種，都無法治療或矯正人類疾病，也不可提及，和藥品也具有差異性。
健康食品13大項：目前可宣稱具有保健功效的健康食品有13種，也僅能以這13種進行審核評估，據衛福部資訊分別是調節血脂、胃腸功能改善、護肝、免疫調節、骨質保健、不易形成體脂肪、抗疲勞、輔助調整過敏體質、調節血糖、延緩衰老、牙齒保健、促進鐵吸收、輔助調節血壓。
我買的真的是健康食品嗎？換句話說，若沒有小綠人標章就不是健康食品，若標榜可治療、可矯正疾病則違法且誇大不實，而若非前述13種類別則得留意虛假。
健康食品、保健食品怎麼買？營養師教６觀念避免白花錢！
沒小綠人代表什麼？嫚嫚營養師說明，雖然有小綠人標章代表是健康食品，但沒有小綠人標章也不代表不可以買，只是代表著「不是健康食品」，可能是還沒有申請或沒有要申請，因為畢竟申請小綠人標章也是需要考量成本和時間。
注意品牌避免受騙：建議民眾在購買補充品時，可看小綠人標章。若沒有小綠人標章則可挑選知名品牌，特別留意電商、網路購物，近期就有相當多不知名廠商盜用藝人名義販售。
觀察自己有無缺乏：在買之前也建議可從幾點評估是否可能為該營養的缺乏族群，例如飲食狀態，可觀察６大類營養自己平常少吃到什麼，針對其營養進行補充。生活型態則例如工作繁忙、常用3C產品，可挑選葉黃素相關營養品；平常少出門、覺得自己少曬太陽可能缺乏維生素D，也可購買相關產品。另也可觀察身體症狀，例如經常嘴破可能缺乏維生素B群。
不過上述畢竟是自己觀察，建議購買後以產品建議劑量食用，並觀察3-6個月，若有改善可能就是猜對了，若沒改善則可能有其他缺乏，或是其他原因，包括疾病。
最精準的還是先檢查：最準確地就是先做個檢查，了解自己是否真的有此訴求，避免自行亂補，例如每年健檢、體位測量、生化檢驗、營養門診等。特別是若已出現症狀且和營養有關，通常已代表真的缺乏某項營養，應先透過檢查了解。
可能需要≠真的缺乏：特別注意，「可能需要」和「真的缺乏」兩者意義大有不同，若以貧血來看，民眾對於貧血會認為可能需要補鐵，但實際上貧血的原因非常多，未必是缺鐵，當身體沒有缺鐵卻進行補鐵，將可能導致「鐵血沉積症」，僅有缺鐵性貧血才真的需要補鐵。
再次提醒：無治療功效也再次提醒，不論是健康食品、保健食品、營養食品，都不具有治療、矯正的功效，若有疾病在身，應先進行檢查並積極治療。
不論健康食品、食品、藥物，都建議前後間隔至少一小時！
嫚嫚營養師也提醒，不論是健康食品、保健食品、營養食品，或是一般食物和藥物等，都建議至少前後間隔一個小時再吃別的。原因在於即便是一般食物的成分，都有可能彼此互相影響，補充品和藥物更有可能形成交互作用。雖然未必會形成，但因各項種類繁多，建議養成時間錯開的好習慣。特別是咖啡、茶、酒精更應避免，以確保補充品用得安心。
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