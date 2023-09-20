未禮讓行人駕駛人收6000元罰單 因行人未入鏡撤單
高市警局左營分局新莊派出所日前接獲民眾檢舉，指稱日前在在博愛二路、至聖路口行人穿越道，有汽車有未禮讓行人之行為，遂依法逕行舉發。其後違規人至新莊所查看檢舉影像，未見畫面上有行人，由於違規事實證據有所爭議，左營分局除主動辦理撤單程序也向違規人詳細說明影像係遭影響路權之行人所拍攝。
記者郭凱杰／高雄報導
左營分局接獲民眾檢舉指出，112年8月21日14時18分，在博愛二路、至聖路口行人穿越道，有汽車有未禮讓行人之行為，遂依法逕行舉發。其後違規人至新莊所查看檢舉影像，發現根本看不出行人穿越道上有行人要通過，因此向警方申訴。
經左營分局交通組複核後，認定影片中行人沒有入鏡，無法判定檢舉人當時距離車子實際有多遠，更無法判定畫面是否有放大倍率。由於違規事實證據有所爭議，案經該分局交通組複核後，認定影片中行人未入鏡，違規事實證據尚有爭議，遂主動辦理撤單程序，並將警方處理進度於18日23時40分，向當事人說明、澄清。
左營分局呼籲駕駛朋友行經路口時，務必停讓行人；而行人穿越馬路，也要遵守交通規則，走在行穿線上，雙方互相尊重，建立正確的用路觀念，才能減少交通事故的發生。