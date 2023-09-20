抗議中央進口雞蛋黑箱　國民黨團：要求全面稽查公布進口蛋流向

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梁為超表示，肯定衛生局、農業局積極查緝蛋品流向，對於農業部影響食安行為，黨團表達嚴正抗議，他要求中央不是只有公布倉儲地點而已，應盡快公布所有進口蛋上中下游的流向，同時要求市政府全面稽查，並請民進黨團一起來維護食安。在記者會結束之際，所有出席的18位市議員高呼：「中央黑箱、地方開箱、食品安全、不容妥協」口號。
市議員牛煦庭說，事實證明，農業部一直到昨天下午，才公布完整流向，造成地方稽查的困難，他嚴正譴責農業部的怠惰及無能，同時已有149萬2200顆即期蛋，流向市面，勢必引發另一波的食安疑慮，希望大家可以攜手同心，解決食安危機，讓市民有更清楚的資訊來源。
市議員涂權吉抨擊，從黑幕重重的超思巴西雞蛋進口，到農業部說法反反覆覆，蔡政府連蛋都管不好，雞蛋是國人生活必須品，但已造成嚴重食安問題，讓人民吃得不安心，吃得不安全，造成民眾莫大恐慌。
市議員舒翠玲指出，巴西蛋在進口之後是否有塗臘及冷鏈，洗選後進入效期多久，包括所有的進口蛋，大家都抱著質疑的態度，因為進口程序，都是黑箱，造成民眾恐慌，究竟吃了多少可能有問題的雞蛋到肚子裡。
舒翠玲說，政府應該出來面對問題，因為這不是政治化問題，而是食安及人民健康的問題，呼籲民進黨團，趕快亡羊補牢，要求中央公布完整資訊，才能讓地方政府積極即時稽查。
市議員周玉琴表示，農業部既然核准進口雞蛋，就應說清楚講明白。市議員徐其萬也說，中央沒有把資料提供給縣市政府，使得在調查過程當中，已有不知多少逾限蛋流出市面，對國人的健康，造成莫大的影響。張桂綿則要求農業部提供最詳細的資料，讓各縣市能夠一條心把過期的蛋找出來，還給市民安全消費空間。
朱珍瑤肯定張善政市長守護學童食安的決心，站在專業醫療護理角度，建議可視情況再納入社區關懷據點與托嬰中心，讓抵抗力較弱的兩極年齡段，受到安全的保護。
黃敬平認為，面對食安疑慮，中央到地方，應共同面對，資訊也要透明化，處罰要加重化。呼籲民進黨議員，應該在市議會，要求市政府與中央一起面對這個問題，而不是試圖要市政府把問題糢糊化、泛政治化。