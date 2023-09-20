巴西進口蛋使用名單驚見食品大廠！義美證實了：用在「條裝蛋糕」

抗議中央進口雞蛋黑箱　國民黨團：要求全面稽查公布進口蛋流向

▲桃園市議會國民黨團要求中央盡快公布所有進口蛋上中下游流向，市政府持續全面稽查，也呼籲民進黨團一起來維護食安。（圖／桃園市議會國民黨團提供）
▲桃園市議會國民黨團要求中央盡快公布所有進口蛋上中下游流向，市政府持續全面稽查，也呼籲民進黨團一起來維護食安。（圖／桃園市議會國民黨團提供）

記者李春台／桃園報導

巴西進口雞蛋爭議不斷，流向也成為全民關注焦點。桃園市議會國民黨團今（20）日召開記者會嚴厲譴責及抗議農業部進口雞蛋種種黑箱造成食安危機行為，黨團總召梁為超強烈要求中央盡快公布所有進口蛋上中下游流向，市政府持續全面稽查，也呼籲民進黨團一起來維護食安。

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不滿中央農業部遲遲不公布蛋的流向，不肯提供相關資料，國民黨團市議員今天在記者會上，砲轟農業部罔顧食安及民眾健康行為，尤其逾期進口雞蛋問題，一直都說不清楚，已經造成人心惶惶，直言蔡政府連蛋都管不好，遑論如何為全體國民健康把關？

梁為超表示，肯定衛生局、農業局積極查緝蛋品流向，對於農業部影響食安行為，黨團表達嚴正抗議，他要求中央不是只有公布倉儲地點而已，應盡快公布所有進口蛋上中下游的流向，同時要求市政府全面稽查，並請民進黨團一起來維護食安。在記者會結束之際，所有出席的18位市議員高呼：「中央黑箱、地方開箱、食品安全、不容妥協」口號。

市議員牛煦庭說，事實證明，農業部一直到昨天下午，才公布完整流向，造成地方稽查的困難，他嚴正譴責農業部的怠惰及無能，同時已有149萬2200顆即期蛋，流向市面，勢必引發另一波的食安疑慮，希望大家可以攜手同心，解決食安危機，讓市民有更清楚的資訊來源。

市議員涂權吉抨擊，從黑幕重重的超思巴西雞蛋進口，到農業部說法反反覆覆，蔡政府連蛋都管不好，雞蛋是國人生活必須品，但已造成嚴重食安問題，讓人民吃得不安心，吃得不安全，造成民眾莫大恐慌。

市議員舒翠玲指出，巴西蛋在進口之後是否有塗臘及冷鏈，洗選後進入效期多久，包括所有的進口蛋，大家都抱著質疑的態度，因為進口程序，都是黑箱，造成民眾恐慌，究竟吃了多少可能有問題的雞蛋到肚子裡。

舒翠玲說，政府應該出來面對問題，因為這不是政治化問題，而是食安及人民健康的問題，呼籲民進黨團，趕快亡羊補牢，要求中央公布完整資訊，才能讓地方政府積極即時稽查。

市議員周玉琴表示，農業部既然核准進口雞蛋，就應說清楚講明白。市議員徐其萬也說，中央沒有把資料提供給縣市政府，使得在調查過程當中，已有不知多少逾限蛋流出市面，對國人的健康，造成莫大的影響。張桂綿則要求農業部提供最詳細的資料，讓各縣市能夠一條心把過期的蛋找出來，還給市民安全消費空間。

朱珍瑤肯定張善政市長守護學童食安的決心，站在專業醫療護理角度，建議可視情況再納入社區關懷據點與托嬰中心，讓抵抗力較弱的兩極年齡段，受到安全的保護。

黃敬平認為，面對食安疑慮，中央到地方，應共同面對，資訊也要透明化，處罰要加重化。呼籲民進黨議員，應該在市議會，要求市政府與中央一起面對這個問題，而不是試圖要市政府把問題糢糊化、泛政治化。

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