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不受違建、進口蛋爭議影響！賴清德民調再創新高　柯侯陷入拉鋸戰

▲民進黨總統參選人賴清德在今天公布的民調中，獲42.52%支持度。（圖／賴清德競辦提供）
▲民進黨總統參選人賴清德在今天公布的民調中，獲42.52%支持度。（圖／賴清德競辦提供）

記者林怡昕／台北報導

最新民調！根據《菱傳媒》今（20）日公布最新民調，結果顯示，在四腳督情況下，民進黨總統參選人賴清德獲42.52%，民眾黨總統參選人柯文哲獲24.23%，國民黨總統參選人侯友宜則獲22.25%，而獨立參選的鴻海創辦人郭台銘則獲6.58%，可見近日攻佔媒體版面的進口蛋爭議、老家違建，並無衝擊賴清德選情，反而還創新高。

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根據《菱傳媒》在9月12日至9月16日進行的民調顯示，在四腳督戰局下，賴清德穩坐民調第一寶座，獲42.52%支持度，與在野三人差距持續擴大，雖然近日爆出，賴清德萬里老家疑似違建爭議，再加上進口蛋爭議不斷，但從民調結果來看，對賴清德選情並無影響。

至於與深陷豪車、干政爭議的新竹市長高虹安同黨的柯文哲，支持度也未有衝擊，相較7月23.13%支持度，呈現微幅上升；正在進行訪美行程的侯友宜，則持續當「老三」，與7月時22.16%的支持度並無太大變化；至於剛啟動連署的郭台銘，則從7月8.98%支持度跌落至6.58%，與其他三位參選人距離持續拉開。

值得注意的是，賴清德在30歲到39歲的男性，以及40歲到49歲的女性大有斬獲，支持度分別增加6.88、5.14個百分點；柯文哲則在20歲至29歲間獨佔鰲頭，拿下46.81%的支持度，可見柯還是以年輕選民為主要票源。

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