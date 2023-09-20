涉詐助理費1075萬餘元！基隆市議員張秉鈞「一家三口」全遭起訴

我是廣告 請繼續往下閱讀
現任議員張張秉鈞則在擔任基隆市議會第 19 屆議員，明知吳姓男子未實際從事助理工作，竟延續其父母等人作法，自 107 年 12 月 25 日 3 起至 111 年 3 月 14 日止，以未實際從事助理工作之吳男為人頭，不實填載基隆市議會議員自聘公費助理之助理費申請書， 虛偽申報擔任公費助理乙職，向議會詐領公費助理補助費及春節慰問金，致使議會不知情之承辦公務人員為不實登載後造冊發放款項，現任議員張秉鈞、前任議員張炳煌、共犯陳瓊茹等人共同以此方式，詐得助理補助費及春節慰問金共計 119 萬 2089 元，並利用人頭助理吳○○名下金融帳戶隱匿不法所得。
基隆地檢署今日偵查終結，認基隆市現任議員張秉鈞、前任議員張炳煌、共 犯陳瓊茹等 3 人，詐領助理補助費及春節慰問金前後合計逾千萬元，涉犯貪污治罪條例第 5 條第 1 項第 2 款之利用職務上機會詐取財物、洗錢防制法第 14 條第 1 項之一般洗錢及刑法第 214 條之使公務員登載不實等罪；配合之人頭助理吳男、陳男涉犯幫助利用職務上機會詐取財物、幫助一般洗錢及使公 務員登載不實等罪。
另基隆地檢署也針對張秉鈞代表民進黨參選基隆市立委時，未向監察院申報政治獻金專戶，向游姓男子收受100萬元政治獻金違反政治獻金法罪嫌提起公訴，並建請法院依法宣告褫奪公權及沒收3人詐得的助理補助費及春節慰問金，共計1075萬7984元、與100萬元政治獻金。