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涉詐助理費1075萬餘元！基隆市議員張秉鈞「一家三口」全遭起訴

▲基隆市議員張秉鈞（中）和其雙親，詐領助理費1075萬餘元遭起訴。（圖／翻攝自張秉鈞臉書）
▲基隆市議員張秉鈞（中）和其雙親，詐領助理費1075萬餘元遭起訴。（圖／翻攝自張秉鈞臉書）

記者林莞茜／綜合報導

基隆市議員、民進黨基隆立委參選人張秉鈞涉詐領助理費，基隆地檢署今（20）日偵查終結，認定張秉鈞、其父親張炳煌、母親陳瓊茹三人涉共同詐領助理補助費及春節慰問金，依違反貪污治罪條例起訴，並建請法院依法宣告褫奪公權及沒收詐得之助理補助費及春節慰問金共計 1075 萬 7984 元、政治獻金 100 萬元。

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根據起訴書，前議員張炳煌自 98 年 7 月 1 日起至 107 年 12 月 24 日止，以未實際從事助理工作之吳、陳為人頭，不實填載基隆市議會議員自聘公費助理之助理費申請書， 虛偽申報擔任公費助理乙職，向議會詐領公費助理補助費及春節慰問金，致使議會不知情之承辦公務人員不實登載後造冊發放款項，前任議員張炳煌、共沸陳瓊茹等人以此方式，詐得助理補助費及春節慰問金共計 956 萬 5895 元，並利用人頭助理吳姓男子、陳姓男子等人名下金融帳戶隱匿不法所得。

現任議員張張秉鈞則在擔任基隆市議會第 19 屆議員，明知吳姓男子未實際從事助理工作，竟延續其父母等人作法，自 107 年 12 月 25 日 3 起至 111 年 3 月 14 日止，以未實際從事助理工作之吳男為人頭，不實填載基隆市議會議員自聘公費助理之助理費申請書， 虛偽申報擔任公費助理乙職，向議會詐領公費助理補助費及春節慰問金，致使議會不知情之承辦公務人員為不實登載後造冊發放款項，現任議員張秉鈞、前任議員張炳煌、共犯陳瓊茹等人共同以此方式，詐得助理補助費及春節慰問金共計 119 萬 2089 元，並利用人頭助理吳○○名下金融帳戶隱匿不法所得。

基隆地檢署今日偵查終結，認基隆市現任議員張秉鈞、前任議員張炳煌、共 犯陳瓊茹等 3 人，詐領助理補助費及春節慰問金前後合計逾千萬元，涉犯貪污治罪條例第 5 條第 1 項第 2 款之利用職務上機會詐取財物、洗錢防制法第 14 條第 1 項之一般洗錢及刑法第 214 條之使公務員登載不實等罪；配合之人頭助理吳男、陳男涉犯幫助利用職務上機會詐取財物、幫助一般洗錢及使公 務員登載不實等罪。

另基隆地檢署也針對張秉鈞代表民進黨參選基隆市立委時，未向監察院申報政治獻金專戶，向游姓男子收受100萬元政治獻金違反政治獻金法罪嫌提起公訴，並建請法院依法宣告褫奪公權及沒收3人詐得的助理補助費及春節慰問金，共計1075萬7984元、與100萬元政治獻金。

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