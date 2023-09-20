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金鐘58／吳宗憲考慮走3次紅毯　KID欲帶兒子「生一座金鐘獎出來」

▲吳宗憲（中）、KID（右）、坤達主持《綜藝玩很大》開心入圍金鐘「益智及實境節目主持人獎」。（圖／記者陳明中攝）
▲吳宗憲（中）、KID（右）、坤達主持《綜藝玩很大》開心入圍金鐘「益智及實境節目主持人獎」。（圖／記者陳明中攝）

記者黃盈容／台北報導

吳宗憲、KID（林柏昇）、坤達主持的中視、三立招牌實境節目《綜藝玩很大》今年再度入圍金鐘「益智及實境節目獎」及「益智及實境節目主持人獎」2獎，節目單位特地用心製作「金鐘特別企劃」。今（20）日開放媒體探班。吳宗憲今年大滿貫，入圍3節目，不太走紅毯的他，這回會不會走引關注。不過因女兒吳姍儒撒嬌問，「爸爸你該不會今年不跟我走紅毯吧？」讓吳宗憲猶豫，並放話乾脆走3次。而今年喜獲麟兒「木木」的KID，則考慮要帶上兒子，笑說：「希望木木可以生一座金鐘獎出來。」

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▲吳宗憲手上3節目皆入圍，大滿貫相當雀躍。（圖／記者陳明中攝）
▲吳宗憲手上3節目皆入圍，大滿貫相當雀躍。（圖／記者陳明中攝）
過去經常對金鐘獎開砲的吳宗憲，今年手上3節目皆入圍，滿是笑容。更謙虛說：「誰得獎我們都開心！」還計畫著走3次紅毯，每組節目都陪伴到，「我在外面走了一趟又來一趟的，好好玩的無所謂，OK的，沒什麽問題，因為我覺得大家能夠同一時間入圍，大家都一起開心。」

過往金鐘入圍常勝軍黃子佼，今年深陷性騷風波零入圍。但吳宗憲可沒忘記多年來，2人在金鐘獎前「城前叫陣」，直說：「我從來沒有把任何人當做敵人，但是為什麽我在人家心裡面會是這樣子？我爸走了1年的時間，我記得他跟我說過『這輩子不需要再做完人』，因為沒有必要，如果要每一個人都好，你就永遠做不好，連你對他那麼好的人，人家在必要的時候，會為了他的百分之1，傷害你的百分之99。」

▲坤達首次入圍金鐘主持，老婆第一時間道恭喜。（圖／記者陳明中攝）
▲坤達首次入圍金鐘主持，老婆柯佳嬿第一時間道恭喜。（圖／記者陳明中攝）
坤達因《綜藝玩很大》，今年首度入圍主持人獎，他開心表示，老婆柯佳嬿在第一時間就恭喜他，「很讚很替我開心」。並坦言「其實在還沒入圍前壓力很大，入圍之後我整個就放鬆了」。吳宗憲則補充，因之前他剛加入節目時那年剛好沒有入圍，讓坤達耿耿於懷，但他也馬上補充，大讚坤達在節目中表現，「零負評，人又夠MAN，超強的」。

▲KID（右起）、張棋惠、Vicky、吳宗憲、黃小柔、坤達開心錄製《綜藝玩很大》「金鐘特別企劃」。（圖／記者陳明中攝）
▲KID（右起）、張棋惠、Vicky、吳宗憲、黃小柔、坤達開心錄製《綜藝玩很大》「金鐘特別企劃」。（圖／記者陳明中攝）
KID覺得兒子木木帶來很多歡樂，有考慮要帶木木登紅毯，笑說：「希望木木可以生一座金鐘獎出來。」但又怕搶走坤達風采，不過，更擔心的是和坤達一起走紅毯，「因為每次跟帥哥一起走都會有點壓力，所以最近就狂減肥」。

而今年金鐘獎延續去年創新作法，設置「最具人氣戲劇節目獎」、「最具人氣綜藝節目獎」非正式競賽票選活動。初選自即日起至10月4日可於LINE TODAY進行投票，初選票數最高五部作品將進入決選；決選自10月5日至10月18日首度運用手機簡訊投票，初選及決選總票數最高者，即為今年人氣獎得主。兩階段的票選皆有抽獎活動，歡迎民眾踴躍參與投票、拉票並分享，為喜愛的作品投下關鍵的一票。

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