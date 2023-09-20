金鐘58／吳宗憲考慮走3次紅毯　KID欲帶兒子「生一座金鐘獎出來」

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過往金鐘入圍常勝軍黃子佼，今年深陷性騷風波零入圍。但吳宗憲可沒忘記多年來，2人在金鐘獎前「城前叫陣」，直說：「我從來沒有把任何人當做敵人，但是為什麽我在人家心裡面會是這樣子？我爸走了1年的時間，我記得他跟我說過『這輩子不需要再做完人』，因為沒有必要，如果要每一個人都好，你就永遠做不好，連你對他那麼好的人，人家在必要的時候，會為了他的百分之1，傷害你的百分之99。」
坤達因《綜藝玩很大》，今年首度入圍主持人獎，他開心表示，老婆柯佳嬿在第一時間就恭喜他，「很讚很替我開心」。並坦言「其實在還沒入圍前壓力很大，入圍之後我整個就放鬆了」。吳宗憲則補充，因之前他剛加入節目時那年剛好沒有入圍，讓坤達耿耿於懷，但他也馬上補充，大讚坤達在節目中表現，「零負評，人又夠MAN，超強的」。
KID覺得兒子木木帶來很多歡樂，有考慮要帶木木登紅毯，笑說：「希望木木可以生一座金鐘獎出來。」但又怕搶走坤達風采，不過，更擔心的是和坤達一起走紅毯，「因為每次跟帥哥一起走都會有點壓力，所以最近就狂減肥」。
而今年金鐘獎延續去年創新作法，設置「最具人氣戲劇節目獎」、「最具人氣綜藝節目獎」非正式競賽票選活動。初選自即日起至10月4日可於LINE TODAY進行投票，初選票數最高五部作品將進入決選；決選自10月5日至10月18日首度運用手機簡訊投票，初選及決選總票數最高者，即為今年人氣獎得主。兩階段的票選皆有抽獎活動，歡迎民眾踴躍參與投票、拉票並分享，為喜愛的作品投下關鍵的一票。
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