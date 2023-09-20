陳吉仲請辭獲准避專案報告　民眾黨團批「溜之大吉」：藐視國會

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民眾黨黨團指出，陳吉仲、林聰賢一起落跑，下台只為賴清德選情切割止血，但不會讓進口蛋黑箱疑雲自動消失。針對銷毀雞蛋浪費2億公帑，以及合約載明「代收轉付」讓蛋商爽賺3800萬，陳吉仲被列圖利罪、瀆職罪被告，即使逃得過立委質詢，也逃不過檢調調查。
民眾黨黨團表示，9月19日請辭當天，陳吉仲上午只願到民進黨團報告，明顯是黨意大於民意；民眾黨團下午也發文要求陳吉仲來報告，然而他傍晚開完記者會、晚間隨即請辭，這不叫藐視國會，什麼才叫做藐視國會？
民眾黨黨團指出，陳吉仲宣稱「站得住腳」，把記者會開成訴苦大會，高喊「農業部也可以不要做事」情緒勒索全民，然而個人去留比不上民眾最在乎的食安。既然陳吉仲親口證實有黑市，政府就該抓出蛋蟲，釐清效期、標示、流向、庫存及銷毀5大疑點，滿足民眾知的權利和食安需求。
民眾黨黨團表示，回顧陳吉仲在任7年半以來，為台灣農業開啟「大撒幣時代」，也證明出包愈大、官位愈大，一路從農委會主委升格為農業部長；不只一年花上億大內宣，又砸128億推養豬國家隊、10億救鳳梨、6億推動班班吃石斑，堪稱史上最大方的主委/部長，卻對改善農業體質的長期計畫毫無對策。
民眾黨黨團呼籲，從蛋荒到食安危機，正是因為政府說得不清不楚，讓民眾失去信心，連帶衝擊攤商、糕餅業者生意，更擔心學童、國軍吃下肚，期盼政府主動公開過期蛋流向；而賴清德身為執政黨主席、總統參選人與副總統，更沒有迴避的空間，請出來面對民意，為進口蛋爭議明確表態、負起責任。
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