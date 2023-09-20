特企／陽獅集團發表「AIROI 」領航AI時代　解鎖品牌成長

「AIROI」包含消費者洞察、成效優化、內容創作三大面向，巧妙將AI技術運用於行銷企劃的各個環節，呈現人類智慧與人工智慧相互輝映的新時代行銷解決方案．加上亞太獨家首創的Creative Vault數位市場動態即時監測，運用科技深入社群媒體，達成不可能的任務，協助行銷人突破極限、解鎖成長。
實力媒體 借力AI 全面深化消費者洞察
台灣實力媒體(Zenith Taiwan)即使走在領航前端，仍不斷追求自我突破。在屢創佳績的同時，自2019年始即積極投入數據分析與運用，更以Data、Tech、Insight三項專業屢獲國際大獎肯定。
在「AIROI」中，實力媒體再一次為台灣業界帶來創舉，藉廣涵各面向數據的AI-II（AI Intentions & Insights）為基礎，以實力媒體的分析及策略專業給予規範和框架，成功運用AI結合各項數據，精準探索消費者行為，並深入洞察其動機。
透過AI-II，實力媒體能在探索意圖、判讀聲量輿情及了解消費者決策思維圖譜上，取得更深入、更全面的數據洞察。
實力媒體憑藉優異數位技術與操作能力，成為台灣Google長達十年以上的Business Partner夥伴。陽獅媒體集團也成為台灣Google 獨家技術合作專案的重要成員，並已連續第三年持續最新的嘗試與合作，2023年創造新里程為客戶共同打造更優質先趨的數位技術服務。
在與實力媒體合作的「AIROI」中，Google以AI賦能產品、確保整體效益，多觸點的探索消費流程，提升行銷效益，讓廣告更貼近商業目標，更進一步將數據轉換為品牌的實質商機。
博丰數位 巧用AI 開展無限創意
在數位技術創新方面取得超群成就的博丰數位(Performics Taiwan)，連續兩年以其在成效優化、數據驅動和創意整合上的傑出表現，榮獲Campaign大中華區最佳程序化代理商的金獎肯定。此次更在「AIROI」發表會中，破例展現博丰將機器學習和AI生成技術應用於數位廣告，所實現的突破性發展。
作為廣告平台、數據驅動和創意整合的專家，博丰數位在AI技術迅速發展的時代，以領先技術，結合AI科技與素材創意，為消費者提供個人化、創新與有趣的新數位體驗，實現品牌與消費者的共贏。
在「AIROI」中，博丰數位展示了今年度的突破發展：將AI 運用於個人化策略，精準切分受眾和切角，設計高關聯度的溝通內容，進而製作出數以百計相關的創意內容及素材組合，打造優化的個人化溝通策略。
博丰數位將AI技術融入創意內容製程，帶動 AI creative to growth的動力齒輪，透過AI指令魔法能夠生成圖像、語音和音樂，提供豐富的控制選項、多樣化符合情境的素材，節省成本之餘，實現了我們的想像，使我們好像擁有超能力，能創造最大化滿足使用者興致的素材。而有了優質內容後，可運用AI增益、自適應、靜轉動技術等最大化地傳播優質內容，引起消費者的共鳴並激發行動，最終達到提升品牌形象、增加客戶黏著並促使營收成長的目標。
極達創新 首創新平台 Creative Vault 全面掌握社群策略
極達創新(Digitas Taiwan) 是陽獅集團旗下主導創新策略的品牌，成立三年以來，透過許多突破性的新創思維與技術，替客戶解決以往行銷無法解決的問題。在「AIROI」中，極達創新首度發表了由台灣團隊為全亞太市場獨家開發的Creative Vault平台，藉由社群動態掌握市場進行式、匯集精準與符合時宜的行銷策略、讓創意和溝通更加貼近消費者觀點。
Creative Vault突破過往社群平台上演算法的限制，將數位媒體上稍縱即逝的廣告素材，不只追蹤、更紀錄下來，建立成一個可搜索的素材資料庫。透過這些詳細資料的分析，以自動化圖表的方式產出有效資訊。360度全方位掌握品牌的市場策略，包含創意切角、數位媒體選擇、社群策略，聰明迅速地檢視數位廣告市場全貌，找出屬於品牌的挑戰和機會點，設計更貼近市場現況的數位媒體策略和相對應的策略佈局。
陽獅集團以不同面向的AI技術與應用，協助客戶品牌在AI藍海中活用工具、掌握市場脈絡。旗下品牌針對不同行銷痛點，設計出獨家整合模式，及獨步亞太的工具，更進而串連成環環相扣的AIROI 整合行銷方案。即使面對瞬息萬變的市場環境，陽獅集團也有信心繼續掌握市場發展先機，與客戶夥伴一起攜手向前、創造成長，開拓無限商機。
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