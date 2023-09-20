桃園宣布營養午餐禁用液蛋 朱珍瑤籲擴大納入關懷據點與托嬰中心
台灣爆發大量進口過期蛋流向不明，造成民眾恐慌，桃園市長張善政日前猛批中央針對蛋品問題毫無頭緒，地方政府只好自力救濟自行清查，但因為主責進口的中央各單位數天過去仍未提供各縣市政府明確資料，且已陸續發現過期進口蛋與國產蛋混合製成液蛋流入市面，張善政因此率先宣布營養午餐停用液蛋，以保障學童食品安全。國民黨籍市議員朱珍瑤議員肯定張善政作為，更建議可視情況再擴大範圍，將社區關懷據點與托嬰中心也納入。
記者李春台／桃園報導
朱珍瑤表示，面對數月前缺蛋問題，政府以專案的方式進口國外蛋應急，不僅近日傳出採購爭議，現在又傳出大量過期蛋尚未銷毀且流向不明，甚至變成「混蛋」流入市面，桃園市率先要求營養午餐業者暫停使用液蛋，但是連日下來不僅家長也造成長者人心惶惶，如果行政上可行，也應該將社區共餐以及公共托嬰中心一起納入暫時禁用範圍，俟中央釐清過期禁口蛋流向再行開放，進一步保障長者以及嬰幼兒食品安全。
朱珍瑤提醒，蛋白質是人體合成肌肉非常重要的主元素，蛋品則是國人重要蛋白質攝取來源，雖然目前大家聞蛋色變不敢食用，但常見食品中的豆漿、豆腐、鮮奶仍然有豐富的蛋白質，可以多加攝取；尤其發育中的孩童、年長者更需要每日攝取體重x1.2g的蛋白質，才能夠促進生長發育與預防肌少症，也呼籲市民於市場採購雞蛋時要特別留意蛋品來源。