杭州亞帕運／中華隊94名帕拉選手史上最大團　征戰14項運動拚佳績

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同時，為了保障選手的健康和安全，「帕拉運動選手健康照護與綠色通道計畫」的醫療團隊已完成亞帕運備戰選手的體檢，我們購買了多台低週波治療器，衛生福利部臺北醫院鄭舜平院長亦是帕總理事也將特別商借震波治療儀帶到杭州為選手治療，希望透過全方位的準備可以在本屆的亞帕運一舉奪得好成績。
體育署鄭世忠署長表示，運動選手參與國際比賽展現盡力拚搏的精神是提升臺灣國際能見度的方式，基於運動應該是人人皆可享有的權利之概念，體育署致力與各單位合作辦理各種推廣活動，讓身心障礙者可以在與其他人平等的基礎上有豐富多元的運動參與機會。
此外，更長期支持中華帕拉林匹克總會，透過舉辦運動賽事與進行帕拉選手長期備戰與潛力新秀培育計畫，讓帕拉選手在各個國際級的運動殿堂上發揮潛能與實力。今年參與選手的人數與參賽種類都是有史以來最高的，體育署希望更多台灣民眾可以了解帕拉運動，一起為不斷挑戰自我的帕拉選手加油。
今年亞帕運中華隊代表團的陣容相當堅強，包括2004、2008年兩度於帕拉林匹克運動會 (簡稱帕運) 奪金的健力女將林資惠、2016年里約帕運男子桌球銀牌程銘志、2020年於東京帕運取得銅牌的桌球好手田曉雯、2020年東京帕運男子單人羽球第四名及2022加拿大帕拉羽球國際賽冠軍方振宇、2018年印尼亞帕運女子田徑獲得一銀一銅的劉雅婷、2018年印尼亞帕運女子柔道銅牌李凱琳，以及2018年印尼亞帕運輪椅網球混合雙打銅牌黃楚茵與黃子軒，都將披上國家代表隊的戰袍並且積極備戰中，在一個月後的亞帕運競技場上與其他國家的選手一較高下。
臺灣帕拉選手在運動場上盡全力奮戰的精神讓許多企業深受鼓舞與感動，進而贊助中華帕拉林匹克總會，以實際行動做帕拉選手們的強力後盾，支持他們在國際運動舞台上展現耀眼光芒。中華帕拉林匹克總會也藉此活動頒發感謝狀給持續支持帕拉運動與帕拉選手的企業，包括：Yonex優乃克股份有限公司、恒亞貿易有限公司、永樂扶輪社、歐立達股份有限公司、愛爾達電視、愛爾麗集團和寶礦力水得（金車大塜股份有限公司）。
中華帕拉林匹克總會是「國際帕拉林匹克委員會」(International Paralympic Committee, IPC) 201個會員之一，與全世界182個國家並列為正式會員，是唯一代表國家培育選手參加帕運、亞帕運、世界各種賽事的組織。總會主要的工作目標是促進肢體障礙者、視覺障礙者、智能障礙者之體育運動，協助他們發揮體育潛能，站上各大國際運動賽事的舞台，綻放個人光芒。