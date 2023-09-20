iPhone 15 本周五首賣！中華加贈3600元　台灣大黑嘉嘉站台抽好禮

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9/22當天上午9時於三創生活園區的遠傳門市舉辦開賣活動，上午8時起發放號碼牌，前50名搭配指定資費，就享加量不加價，容量免費升級再送大禮包。三創搶得頭香申辦iPhone 15系列搭配指定資費的民眾，遠傳加碼贈送價值1萬9900元的iPad 10.9吋(256G)以及價值1萬5600元的點睛品黃金蘋果手繩，總價值超過3萬5000元；前70名的排隊禮，將可帶走總價值最高43,690元的贈禮。針對購買空機排隊的果粉推出加碼好禮物，遠傳三創門市提供前30名購買民眾大禮包，以及1,000元Apple配件購物金。
台中逢甲福星門市及高雄林森門市同步提早至上午9時開賣，兩家門市各提供10名綁約排隊禮，搭配遠傳心5G 1599費率、綁約48個月，原本是iPhone 15(128G)手機0元帶走，加上排隊禮，馬上升級為0元帶走iPhone 15(256G)，而iPhone 15 Pro(256G)也只要7,300元，並加碼配件大禮包。
📍中華電信
中華電信9月22日上午8點在台北東區服務中心舉辦「iPhone 15新機首賣會」，於首賣會現場贈送前88名排隊果粉3,600元優惠券；客戶只要於2023年12月14日前持優惠券至中華電信門市購買iPhone 15全機型任一款，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機方案、或申請「iPhone for Life」新機方案均可使用3600元優惠券。
同時本週五開賣「iPhone for Life」新機方案，前12個月每月手機費用最低929元起，搭配精采5G指定資費(租期12個月)及AppleCare Services行動裝置保險服務，最低只要月繳2,216元起，即能帶回iPhone 15新機。約滿到期後完成舊機回收，即可再用「iPhone for Life」購入下一代新iPhone，滿足果粉年年都可體驗最新款iPhone的需求，同時享有優先取機。
📍台灣大哥大
9月22日(五)上午8點開賣iPhone 15系列新機，首度移師台北三創門市舉辦。開賣當天現場申辦iPhone 15系列前30名果粉通通有獎，獎項總價值逾10萬元，頭香民眾「5GO送」獨享5次抽獎機會，最大獎是市價4萬多元「買1送5 Apple大禮包」，另外還有市價14,900元iPad第10代、市價13,500元Apple Watch Series 9、AirPods Pro 2、momo幣等好禮。除了開賣iPhone 15系列新機，同步開賣Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2。
📍亞太電信
將於9月22日在Gt智慧生活台北三創門市舉辦首賣活動，當天搶得頭香的果粉，申辦5G極速升等iPhone 15全系列128GB限定方案，月付1,399元/36期購機約，容量加倍直升256GB，升等價值達3,500元，手機專案價專案價11,300元，若選擇申辦iPhone 15 Pro Max，限256GB機型專案價減價3500元，限前30名現場排隊果粉。
第1名頭香申辦指定資費，還可加碼獲得iPhone 15 128GB，相當誘人。但目前已經有果粉葉先生在現場卡位。但第2名至第5名加碼禮也不小氣，搭配指定資費送SHARP 42吋顯示器，同時還可參加加碼禮抽獎，最大獎有機會抽中SHARP雙氣流智慧吹風機。另外，前15名老客戶現場成功續約，加碼送3000元全家便利超商禮品卡。