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談台電頻被抹黑、不捨陳吉仲辭職　曾文生二度淚灑直播現場吐心聲

▲經濟部次長、台電代理董座曾文生今（20）日接受《齊有此理》節目採訪，在談及台電受到的批評抹黑以及陳吉仲辭職時，二度淚灑直播現場。（圖／擷取自節目《齊有此理》直播畫面）
▲經濟部次長、台電代理董座曾文生今（20）日接受《齊有此理》節目採訪，在談及台電受到的批評抹黑以及陳吉仲辭職時，二度淚灑直播現場。（圖／擷取自節目《齊有此理》直播畫面）

記者鄭妤安／台北報導

經濟部次長、台電代理董座曾文生今（20）日接受《齊有此理》節目採訪，在節目上從台電供電問題、再生能源，談到國家與總統候選人能源政策與核電，無所不聊。在談及台電受到的批評抹黑、基層員工辛勞，以及農業部長陳吉仲因「雞蛋爭議」請辭時，二度淚灑直播現場，直言「快被氣死」，感嘆「做得要死的人，卻被隨便亂講！」

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曾文生於直播節目指出，台電這幾年為了能源轉型努力，一路上接收到的批評很多，這些抹黑對台灣未來推動再生能源會產生一定的阻力，他以太陽能舉例，有人責怪政府蓋太多太陽能板，所以台灣都不下雨；等到下了暴雨，還是會有人回頭責備太陽光電。

先前民眾黨總統參選人柯文哲造勢因用電超載遇跳電，他卻喊酸台電缺電，當時台電透過新聞稿回嗆「只有他用電超載才跳電，鄰邊店家都沒事」，曾文生坦言，此篇回擊柯的新聞稿連他都沒看過，台電同仁是因深感被羞辱才嚴厲回應。

節目接近尾聲時，他提及海葵颱風來襲時，同仁辛苦前往預估災區，話到此，曾文生突然哽咽拭淚，他先是要求錄影暫停，接著說「我實在是被氣死，像吉仲也是做得要死的人，做得要死的人，卻被隨便亂講！」

他指出，能源議題可以被討論、可以被要求做得更好，台灣需要有更多的再生能源，所以要有更多的做法來配合這樣的政策，這才是正確的，台電與經濟部這幾年的努力，以及能源轉型的成就，「歷史都會看到。」

然而，隨著政治攻擊愈來愈多，有熱情的人還是會有，因不想再惹是非，冷漠的人也會增加，他認為，應少一些沒有根據的批評，讓這些同仁少花一點時間去回應那些莫須有的問題，「去思考怎麼解決跟怎麼樣讓台灣向前走，我覺得這比較有價值。」

曾文生最後仍感傷的將話題帶回到陳吉仲辭職一事，再次拭淚，並表示為了選舉，難免會有政治攻防，「但昨天好朋友（指陳吉仲）辭職，情緒比較那個...」，隨後主持人王時齊趕忙做結語，結束節目直播。

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