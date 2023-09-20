談台電頻被抹黑、不捨陳吉仲辭職　曾文生二度淚灑直播現場吐心聲

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先前民眾黨總統參選人柯文哲造勢因用電超載遇跳電，他卻喊酸台電缺電，當時台電透過新聞稿回嗆「只有他用電超載才跳電，鄰邊店家都沒事」，曾文生坦言，此篇回擊柯的新聞稿連他都沒看過，台電同仁是因深感被羞辱才嚴厲回應。
節目接近尾聲時，他提及海葵颱風來襲時，同仁辛苦前往預估災區，話到此，曾文生突然哽咽拭淚，他先是要求錄影暫停，接著說「我實在是被氣死，像吉仲也是做得要死的人，做得要死的人，卻被隨便亂講！」
他指出，能源議題可以被討論、可以被要求做得更好，台灣需要有更多的再生能源，所以要有更多的做法來配合這樣的政策，這才是正確的，台電與經濟部這幾年的努力，以及能源轉型的成就，「歷史都會看到。」
然而，隨著政治攻擊愈來愈多，有熱情的人還是會有，因不想再惹是非，冷漠的人也會增加，他認為，應少一些沒有根據的批評，讓這些同仁少花一點時間去回應那些莫須有的問題，「去思考怎麼解決跟怎麼樣讓台灣向前走，我覺得這比較有價值。」
曾文生最後仍感傷的將話題帶回到陳吉仲辭職一事，再次拭淚，並表示為了選舉，難免會有政治攻防，「但昨天好朋友（指陳吉仲）辭職，情緒比較那個...」，隨後主持人王時齊趕忙做結語，結束節目直播。
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