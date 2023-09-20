大安區這里里民免費吃海鮮！雞湯鍋物開二店　開幕首月天天送活鮑

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而仁愛二店更特別推出全新「胡椒肉骨茶肋排雞湯鍋」，同樣以以黃金花膠雞湯為底，另添加由2種胡椒及12款中藥材等，滋味帶微辛且更富層次。裡頭更有台灣溫體豬肋排，燉到柔嫩而爽口。新湯還有「金銀蒜蛤蠣響螺雞湯鍋」，以花膠雞湯做為基底，加入雲林莿桐優質蒜頭，並標榜炸過的「金蒜」與未炸過的「銀蒜」入鍋共同熬煮，並有雲林台西冠軍九分文蛤以及鮮活響螺，增添湯頭鮮美。
除了新湯頭，如嬌花膠雞鍋物更攜手曾在網路創下「3天接到4,000張訂單」的韓式醬蟹品牌「玥沐」，聯名推出「經典生醃醬蟹佐松露」。有別於韓國使用花蟹製成醬蟹，玥沐使用蟹肉紮實、蟹卵滿滿的足兩新鮮紅蟳，以生食級的專業手法，標榜透過55道刀法去鰓、去內臟處理，最後配上秘方醬汁醃漬出。將醬蟹蟹肉與蟹黃搭著白飯，再點綴上松露醬，並以白飯包起，滋味鹹鮮甘醇煞是銷魂。
另外也獨家推出「牛舌佐港式蔥油」，輕涮4、5秒後的牛舌，裹上自製港式蔥油入口，清香宜人。此外，還有泰式傲嬌魚皮、嬌炸腐皮海鮮捲、嬌炸芋香春捲、海膽XO醬乾拌麵、如癡如醉如嬌醉雞卷、小女子辣油抄手等熟食，都是獨門口味。
如嬌花膠雞鍋物仁愛二店即將於9月25日正式開幕。為慶祝開幕，9月25日至10月31日期間特別推出雙重優惠活動。凡到店用餐並於Instagram限時動態或臉書打卡發文，同時hashtag「#如嬌花膠雞鍋物仁愛二店」，每人頭可獲得價值128元的「鮮活九孔鮑」1隻。為了回饋在地，凡設籍於仁愛二店所在的敦煌里之里民，憑身份證消費任一鍋，每鍋即加送價值350元的「海鮮拼盤」1份。
王品集團旗下的全新鍋物品牌「旬嚐」，也新推出「比目魚兩吃盛宴」和「七賢花水香清酒」2種賞味新菜。「比目魚兩吃盛宴」一吃先以生魚片品嘗魚肉細緻口感，二吃再入鍋涮煮鎖住鮮甜肉質，可搭配微酸微辣的獨門芥末香醋醬。10月底前凡消費任一套餐，加價680元即可享受這道原價980元的佳餚。另外也推出日本山梨縣的「七賢花水香清酒」，帶有淡淡的乳酸香氣，尾韻散發清新果香，很適合搭佐海鮮。
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