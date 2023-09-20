棄工程師高薪！台科大教授林淵翔培訓技能國手28年、獲師鐸獎

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林淵翔在2004年從台大電機所博士班畢業後就到竹科的瑞昱半導體公司服國防役，擔任過4年半的研發工程師，最後因緣際會下來到台科大，一待就是14年。他表示，雖然當工程師年薪很高，但現在他更喜歡當老師的自主性、多樣性以及做研究的樂趣。
台科大指出，笑起來靦腆、和藹可親的林淵翔平時會與學生聊天閒談，但只要進入實驗室、或涉及研究與專業就會展現出他一絲不苟的性格，他甚至會協助學生來回幾十次的批改論文、報告，雖然辛苦但不願意得過且過。
林淵翔分享，畢業季節常在睡前收到學生的論文，為了學生進度和論文品質，他一收到就開始幫學生批改到凌晨1、2點寄回給學生後才安心睡覺。
他說，作為教師，最重要的還是自身的專業技能，現今教學環境多元、學生的想法也較為多元，跟以前很不一樣，因此老師要有厚實的專業知識和良好的心態，才能招架住學生的各種突發奇想。
台科大表示，除了擔任教授外，林淵翔還身兼全國技能競賽電子類裁判長，籌辦分區賽、全國賽與國手選拔賽，同時透過命題內容設計，提升國內技職電子類選手的技能水準，與國際接軌、為國舉才；並秉持著回饋社會、想要為國爭光的理念，每2年都需要耗時約10個月培訓國際技能競賽國手，讓國手有足夠實力在世界舞台上發光發熱。
林淵翔以自身經驗提到，參加技能競賽是一條特別的道路和體驗，也鼓勵有足夠耐心、毅力和抗壓性的學生參與其中，用技能讓世界看見台灣的精彩。