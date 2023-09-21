特企／《全明星》王品澔數位收藏卡超寵粉！近距離互動一次擁有
在《全明星運動會3》及時尚、戲劇圈表現都受到關注的王品澔，近日除了推出個人單曲〈聽著Keshi想著你〉進入歌唱圈，今年 8 月也在 beanfun! fun 市集發行籌辦 1 年多的王品澔數位收藏品。以3種風格、數十款專屬設計，讓粉絲們可看到更多面向的王品澔外，更結合各種虛實結合的粉絲特權，讓粉絲有機會能獲得更多的隱藏版語音與影音版卡片、親筆簽名周邊及與偶像共進下午茶的近距離互動機會！第三波於 9/22 (五) 12:00 正式開賣，粉絲們千萬不要錯過獲得福利的大好機會！
此次依照不同風格版本的卡面主題，王品澔也一同變換多樣造型、更特別錄製多款的語音及影音作為隱藏彩蛋獻給粉絲，他也提到：「希望可以展現各種不同的樣貌給大家」，各種多變打扮與卡面設計均讓粉絲直呼：「很想全部收集！」。而喜歡勇於嘗試與接受技術帶來科技感的他，這次也推出 3D AR 實境版本的數位收藏卡，只要打開手機鏡頭就可讓王品澔出現在相機中一起互動，還可以360度的移動與旋轉。
現在購買王品澔數位收藏卡即可加碼再抽一番賞，簽名拍立得、簽名海報、簽名籃球、親自手寫感謝卡，以及超擬真的王品澔 25 公分人物公仔都可直接帶回家，想要了解更多請見「獨家粉絲福利」。
王品澔近日以歌手身分跑宣傳，看到其他歌手，背吉他輕鬆自彈自唱，自己拿著宣傳版緊張演唱，這段時間收到粉絲的鼓勵，感到安心不少，在十月十四日他將舉辦「王品澔Boris 2023逗澔」生日音樂會，與粉絲同樂，指定期間購買最多數位收藏卡的前五名幸運粉絲，還可享有當天生日音樂會 VIP 席位，近距離與品澔互動，甚至可有機會與品澔一同共進下午茶。 更多詳見「福利資訊」 。