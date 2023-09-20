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墨西哥外星人屍體被轟造假！最新送驗「非人造」　秘魯政府不忍了

▲墨西哥外星人遺骸陷入造假爭議，最新的檢測結果曝光了。（圖／翻攝YT@Noticias Telemundo）
▲墨西哥外星人遺骸陷入造假爭議，最新的檢測結果曝光了。（圖／翻攝YT@Noticias Telemundo）

記者潘毅/綜合報導

墨西哥國會日前舉辦「不明飛行物聽證會」，展示出兩具小型的外星人骨骸，畫面引爆全球社群，而學術界則是抱持質疑態度，認為該遺骸造假可能性極高。不過又有最新情報出爐，墨國其他專家將遺骸進行檢測，結果卻讓人更加驚訝，連祕魯政府也不忍了。

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日前在墨西哥不明飛行物聽證會上，墨西哥UAP專家莫森（Jaime Maussan）展示2具外星人遺骸，聲稱是在祕魯一處矽藻（藻類）礦中發現，因此呈現化石的狀態。更從DNA鑑定發現，這兩句遺骸並非人類與地球上任何已知物種，有三分之一的未知DNA，距今已有千年歷史。

由於過去莫森有著造假外星人遺體的黑歷史，因此學術界對本次的遺骸抱持高度懷疑態度。綜合外媒報導，墨西哥法醫專家、海軍衛生科研所長貝尼特斯（José de Jesús Zalce Benitez）昨（19）日出面證實，經過斷層掃描與X光掃描，他們認為這2具遺骸「沒有任何證據能表明被人為拼接、組裝的痕跡」。

▲外星人（圖／翻攝Twitter@shrayXO）
▲外星人屍體先前的X光照。（圖／翻攝Twitter@shrayXO）
本次墨西哥公布的外星人遺骸，除了真假仍有待商榷外，連所有權上也出爭議，秘魯文化部長烏爾特亞加（Leslie Urteaga）就在日前也質疑，為何莫森能將這兩具遺骸從秘魯帶出，並表示已經提起刑事訴訟，要討回這兩具不明生物的遺骸。

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