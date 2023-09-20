巴西、土國蛋液疑「洗產地」成國產 農業部：實質轉型認知有誤差
農業部長陳吉仲為雞蛋爭議引咎辭官，但台中再爆出震撼彈，據了解，有2間替農業部加工的液蛋廠在農業部指示下，將巴西、土耳其雞蛋製成蛋液後，將產地標為「台灣」，恐有假冒產地疑慮。對此，農業部次長陳駿季接受媒體聯訪表示，目前農業部仍在了解案情中，但可能與對「實質轉型」認知不同、導致誤差有關。
記者林志怡／台北報導
台中2間液蛋廠遭查獲使用巴西、土耳其雞蛋，且以巴西雞蛋為多，但標示其液蛋產地為「台灣」，引發洗產地疑慮，據業者說法，此一標示是接獲農業部指示，且農業部也有提供標示樣張供參考，但7月底時，農業部再度通知、要求產地需標示為來源進口國，2家業者均據實坦承並提供相關資料，衛生局已初步掌握相關事證，全案已移送檢調偵辦。
對於相關情事，農業部次長陳駿季表示，過往認為「冷凍液蛋」屬於「實質轉型」的一種，因此標示可以寫為「台灣」，但後來向食藥署了解後，認為冷凍液蛋不適合被認定為雞蛋的實質轉型產品，因此7月多的時候請廠商協助調整標示，並發布新的通知。
陳駿季說，這兩間台中的家工廠處理的液蛋中，其中有一部分是畜產會委託、加工變成冷凍液蛋，相關產品會全部回到畜產會冷凍倉庫中、沒有外流，後續會由衛福部執行市場稽查，並依據《食安法》處置，不會寬容相關錯誤，但全案目前看起來是因為對「實質轉型認知有誤差」，農業部也還在了解情況，能夠適度澄清時，就會對外說明。