台股本周累計已跌掉386點 金管會喊話：基本面尚稱穩健
台股今（20）日再跌101.57點，終場收在16534.75點，累計本周台股已跌掉386.17點，外資也連3個易日在台股賣超。對此，金管會表示，美股主要指數都跌，亞股今日也全面下跌，但目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。
記者顏真真／台北報導
金管會進一步指出，美股昨日主要指數下跌，今日亞股全面下跌，台股收盤16534.75點，下跌101.57點，跌幅0.61%，成交量2778億元，外資賣超173億元，而同時段香港跌0.66%、日本跌0.55%、上海跌0.41%、香韓國跌0.29%、新加坡跌0.26%。
若就今年以來的漲跌幅來看，今年截至9月19日止，台股漲幅17.67%，相較日本漲幅27.39%、韓國漲幅14.43%、上海漲幅1.16%、新加坡跌幅0.33%、深圳跌幅8.08%、香港跌幅9.02%，台股表現優於多數亞股，漲幅僅次於日本。
金管會認為，台股基本面尚稱穩健，今年截至8月底本益比18.09，現金殖利率達3.64%，加計股票股利為3.74%，國內上市櫃公司截至8月底累計營收約25兆元，獲利金額及累計營收金額雖較去年同期減少10.90%，惟均為歷年同期第3高。
而截至9月19日，信用交易的整戶擔保維持率為172.83%，外資近3日在台股則都呈現賣超，包括9月18日賣超256億元、9月19日賣超127億元、今日賣超173億元。金管會強調，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。