「921地震」24週年！1分多鐘劇烈搖晃帶走2415人　5萬棟房屋全倒

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1999年9月21日凌晨1時47分，車籠埔斷層發生錯動，以南投集集為震央的芮氏規模7.3地震發生，期間台灣全島都感受到明顯搖晃，時間長達1分多鐘，921地震深度僅8公里，由於車籠埔斷層屬於台灣中部山區的逆斷層型地震，因此在發生錯動後，甚至在地表造成長達85公里的破裂帶。
不願想起的921地震！2415人罹難、5萬1711棟房屋全倒
921大地震堪稱台灣戰後時期最嚴重的天災，除了震毀許多道路與橋樑等交通設施外，堰壩、堤防、電力設備、維生管線、工業設施、醫院設施、學校等也幾乎難以倖免，後續甚至引發大規模的山崩與土壤液化，其中離震央最近的臺灣中部受災最嚴重，知名倒塌建築包括台北市八德路虎林街口的「東星大樓」、新莊民安路「博士的家」集合式住宅大樓等，都造成許多人員傷亡。
據後續統計，921大地震共造成2417人罹難，其中以台中縣為最多、南投縣次之，全台5萬1711棟房屋全倒、5萬3768棟房屋半倒。
此外，921大地震發生當天就出現許多餘震，包含在主震發生不到1個小時的凌晨2點16分，芮氏規模6.7地震再度爆發，而921主震發生後的1個星期內，總計有8次芮氏規模超過6的餘震， 1個月內發生約1萬餘震，其中有感餘震將近400次，直到1999年11月底，總計餘震發生了多達1萬4600次。
忘不掉的921大地震！國家防災日就此誕生
921大地震帶給無數家庭悲劇的結果，因此政府在2000年6月30日立法通過《災害防救法》，並明定每年9月21日為「國家防災日」，除了要紀念921大地震外，也將在當天實施警報演習，而今（2024）年。上午9點21分將發送地震速報測試，上午10點也會向沿海地區民眾發送海嘯警報測試。
921大地震時身為氣象署地震中心主任的郭鎧紋也強調，隨著921發生時間越來越遠，許多年輕人未曾經歷過如此慘痛的災害，但對經歷過921的老一輩來說，透過血淋淋的經驗將防災觀念、歷史傳承下去相當重要，曾有統計說「人一生會經歷2次大地震」，未來淺在的危機是現代人不可漠視的重點，921除了有歷史意義外，也是面對防災的一大借鏡。