天氣預報／週五會降溫！中秋連假低壓帶籠罩台灣 颱風生成難度高
中央氣象署預報員廖經翔表示，明（21）日天氣與今（20）日類似，水氣較少的情況下，各地仍較暖熱，午後降雨大多落在山區，週五（9月22日）雖有東北風抵達台灣，但整體強度偏弱，預計北台灣白天高溫會下降攝氏1至2度，請全天有不定時局部短暫雨；此外，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，下週四（9月28日）過後，低壓帶會開始北抬、籠罩台灣，中秋連假前期天氣將變不穩，但颱風生成的難度也頗高。
記者張志浩/綜合報導
氣象署預報員廖經翔指出，明日台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，東半部、恆春半島及馬祖有零星短暫陣雨，午後桃園以北、中南部及各山區有局部短暫雷陣雨。氣溫部分，北部攝氏26至34度、中部攝氏25至33度、南部攝氏27至33度、花東攝氏25至31度。
廖經翔說明，週五台灣將轉為東北風環境，不過整體降溫趨勢並不明顯，水氣沒有特別多的情況下，降雨也不會太劇烈，一直到週末兩天，主要是基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲到晴。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，下週二（9月26日）過後，南海到菲律賓至關島一帶的「大低壓帶」建立，整個熱帶系統更加活躍，但因為大低壓帶內小低壓彼此爭奪能量，要整合出一個颱風相當耗時，預估低壓帶下週四後開始北抬、籠罩台灣，同時北方有高壓東移，帶來些許偏北風，容易產生大量雲雨帶，中秋連假前半段天氣較不穩定，後半段仍有待觀察。