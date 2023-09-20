胡宇威太愛小孩「生子計畫驚人」 陳庭妮求饒：生完都50歲了
陳庭妮因拍《真愛找麻煩》與胡宇威結緣，上月在紐約登記結婚，今（20）日以新婚之姿出席藥妝店集點活動，陳庭妮透露夫妻有共識要生小孩，對於胡宇威希望生一個籃球隊的數量，她笑說：「籃球隊生完我都50了，真的不要鬧。」本身是獨生女，陳庭妮成長過程少了一點吵吵鬧鬧的遺憾，她笑說：「先生1個再說，有餘力的話雙數比較好。」
記者羅凌筠／台北報導
先前胡宇威說登記手續在7月辦好，其實正確時間是8月，陳庭妮模特兒時期的閨密嫁去紐約，當天出席當證婚人，她說：「我已經覺得身分不一樣，登記的時候，牧師講艱辛的英文，我很認真理解他說什麼，最後他說，你們現在已經是夫妻關係，當下真的滿感動。」對於新婚生活，她還不太適應，「不太習慣叫老公，有嘗試，但是不自然。」
而台灣婚禮的進度，陳庭妮說一切歸零，「上次找到一個場地很適合，細細去聊之後，他說晚上9點麥克風就要收掉，因為旁邊有很多居民，我們就歸零了。」但是陳庭妮堅持婚禮要比登記先辦，「如果連登記都做了，好像就會懶惰不辦婚禮，我唯一非常確定是想要草地婚，可能今年秋天或明年春天。」
對於生子計畫，陳庭妮表示：「我沒有凍卵，現階段沒有一定要生，但是不排斥，這件事對女生身心靈轉變畢竟很大，老婆的身分我也還沒整理好，還在蜜月期，還沒想到下一步會成為誰的媽媽，就我照顧狗的狀態，我應該想親力親為（育兒），完全放掉工作，我應該也不會開心，希望未來找到平衡點。」