丁噹只穿比基尼上街攔車！好身材不藏了 被流浪漢追著跑
丁噹將在11月4日於北流舉辦大型演唱會「夜遊 A Night Tour」，20日先釋出巡迴演唱會同名主題曲〈夜遊〉。這首關於夜晚奇思異想的全新單曲亮相，也預告歌迷期待的下一張專輯準備起跑，該曲MV丁噹突破過往尺度，穿著性感比基尼登場，火辣指數破表，而拍攝期間，團隊還在半夜3點遇到醉漢大罵，還被流浪漢追著跑，讓丁噹對於此行印象深刻。
記者吳雨婕／綜合報導
〈夜遊〉闡述在一天24小時中，有多少時間可以感受到自由，丁噹說：「這首歌給我感覺很夢幻，平常我不是那種愛作白日夢的人，但晚上睡覺是特別愛作夢的人，所以會藉著晚上作夢去很多地方。」在夜裡我們可以療傷、可以放空、甚至選擇去揮霍，如同歌詞所說「在規則沉睡了以後，就豁出去瘋 」，希望藉由這首歌，為大家在乏味的日常加一點不同。
除了曲風不同外，在MV裡丁噹也突破以往，穿著性感比基尼搭配粉紅芭比西裝外套，性感率性兼具，丁噹害羞地說：「這已經很大尺度，這已經是一字型了，再大尺度就變『零』了。」劇情巧秒運用投擲硬幣方式決定旅程開啟與否，到結局尾聲赫然發現硬幣兩面皆相同，丁噹說：「生命過程中，總會遇到有許多選擇題，但其實我們心中都有答應，只是希望通過這個硬幣加深自己答案。」誠實面對自己的想法，讓自己沒有後悔。
這趟〈夜遊〉，團隊也真實遇到「奇幻」旅程，在半夜三點時時，遇到了醉漢無緣無故地對著工作團隊大罵最後自行離開，整個團隊被迫暫停30分鐘，甚至流浪漢追著禮車跑，讓丁噹印象此趟夜遊歷險記印象深刻。