麻衣曾嫁身家30億王泉仁！還在用iPhone 7 自揭原因：捨不得換
佐藤麻衣和台塑集團長孫王泉仁4月終於辦完離婚手續，結束9年婚姻，她6月初從日本回台出席活動，為豪門婚變後首次露面，一句「過去的事就放下吧」洩露不再回首委屈，未來只往前看，日前正式復出演藝圈。近來全民瘋iPhone 15，麻衣卻使用好幾年前的iPhone 7，揭露背後原因，原來是原本的手機送修。
記者楊穎軒／綜合報導
麻衣今（20）日在IG發文，透露iPhone XS Max螢幕破裂，無法正常操作，所以這幾天拿出iPhone 7 Plus應急，她驚呼：「還能用耶！但有些功能是沒有，還是覺得不大方便...」麻衣曾表示，因為iPhone 7都沒有損壞，捨不得換，自嘲「我是化石」，而故障的手機已經修好，「就等15的到來吧！」
網友得知麻衣還在用iPhone 7，紛紛留言：「簡單的一件事情就可以看得出來麻衣是個很知足、物慾不高也不愛慕虛榮的人」、「珍惜用品」、「愛惜東西的人才有辦法用很久！跟我一樣欸」、「麻衣很惜物」、「念舊惜情又務實的女孩」！
麻衣今年6月現身愛紗新節目記者會，為好姐妹站台，雙姝都流下眼淚，2個多月後再出席廠商的產品發布會，逐步重返演藝圈，而她復出的第一個節目獻給《未來少女》，月初錄影時，麻衣分享心情：「我快將近10年沒有進棚錄影，一進到電視台門口就聞到懷念又熟悉的味道，到了休息室，腦海裡突然以前的回憶就一片一片的回來了。」