6成民眾首選！疫後「電子支付」成主流　這個最受消費者青睞 

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在電子支付工具的選擇上，以LINE Pay、街口支付及Apple Pay最受消費者青睞，LINE Pay以高達75.06%的使用率位居首位，其次是街口支付19.84%，第3名則是Apple Pay佔比達16.62%，而OPEN錢包、台灣Pay及悠遊付則皆以13%上下的微幅差距相繼擠進排名4、5與第6名。
也由於無接觸支付儼然成新常態，疫後即使各大實體通路回歸正常運作，非現金交易方式仍無形擴散至消費者生活，前5大非現金支付場景依序為網路購物、超商消費、實體通路、繳納保費、水電費及學費等、停車及加油優惠。
據Money101行銷總監陳均銘觀察，因去年正值疫情高峰期，各家銀行紛紛祭出行動支付或網購通路高回饋，搶占辦卡潮，而在今年疫情趨緩，各國紛紛開放旅遊之際，網購及電子支付的相關回饋逐步縮減 ，更顯著的利多則釋出於海外回饋加碼至最高5%至8.5%的間，搶攻疫後海外旅遊熱潮。
這現象也反映出市調國人信用卡種類偏好，現金回饋卡以74.23%心佔率位居首位，其次為紅利點數卡（8.54%）、百貨通路聯名卡（7.13%）。有趣的現象是，第1名與第2名的消費者心佔率落差高達逾8成，明顯界定出消費者對於現金回饋功能的偏好。
而百貨通路聯名卡雖看似高居第3名，卻僅有7%微幅佔比。Money101觀察主因，在於許多現金回饋卡別，行動支付限定通路優惠回饋或國內消費回饋，亦包含百貨通路，回饋約落於2%至3%，相比百貨通路聯名卡回饋約落0.3%至1%仍是一大優勢，百貨聯名卡主要利多是免費停車及館內限定卡友活動、卡友禮。
隨著第4季起將迎來百貨、電商購物季，調查結果也顯示，逾5成於折扣季無論是百貨週年慶或雙11皆有購物計畫，其中達19.27%為電商派、17.34%為百貨派，兩者皆會參加者達21.69%。對比去年調查結果，百貨派的佔比大幅減少43%（去年30.63%），同樣也反映於今年百貨通路聯名 7.13%的低迷心佔率，對比去年（13.7%）有高達近48%的顯著降幅。可見步入後疫情時代，消費者的購物通路選擇並未因疫情趨緩而傾向走入實體百貨通路，反而更偏向於線上虛擬通路消費。
陳均銘表示，除支付行為、使用情境及信用卡回饋內容外，電子支付及旅遊熱潮的影響力也反映於首刷禮的選擇之上。根據調查結果顯示，可支援無接觸支付的電子禮券依舊為最受歡迎的首刷禮（佔比39.55%），而掃地機器人（21.69%）同樣備受矚目，行李箱（20.25%）則位居第3名。
相比今年2月市調，行李箱的偏好程度從第8名（14.94%）一舉飆升至第3名，顯見疫情趨緩後旅遊熱潮不容忽視的影響力，而部分銀行於推出海外消費回饋的信用卡中，也搭配著如日本sucia、apple pay等與電子支付工具相關的高額回饋，同時布局電子支付與海外旅遊兩大消費情境，在後疫情時代的市場中，滿足消費者更多元的需求。