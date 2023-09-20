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被偷走的人生！中國婦人遭「冒名頂替」30年　真相讓她無法接受

▲中國一位婦人朱麗春，報考大專時遭人冒名頂替入學，她以為自己落榜於是30年來意志消沉，冒名頂替者卻一路完成學業，還考上公務員。得知真相後，讓朱麗春感嘆自己人生被偷走。（圖／翻攝自央廣網）
▲中國一位婦人朱麗春，報考大專時遭人冒名頂替入學，她以為自己落榜於是30年來意志消沉，冒名頂替者卻一路完成學業，還考上公務員。得知真相後，讓朱麗春感嘆自己人生被偷走。（圖／翻攝自央廣網）

記者倪浩軒/綜合報導

中國一位49歲婦人朱麗春在藥妝店擔任店員，她一直以為這種平凡的生活就是屬於自己的人生，卻沒想到，自己30年前參加長春市計算機職業技術學校入學考試，沒收到錄取通知書不是落榜，而是被別人冒名頂替入學，冒名頂替者一路唸書畢業，還繼續用朱麗春的名字考上中國農業銀行的公務員工作。朱麗春得知真相後，猶如晴天霹靂，不禁懷疑自己的人生「被偷走」，且假「朱麗春」並未被追究法律責任，更讓她難以接受。

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根據《央廣網》報導，朱麗春在1990年參加長春市計算機職業技術學校入學考試，沒收到錄取通知書後以為自己落榜，萎靡了幾年，接著開始找工作。由於沒有學歷，只能擔任一些工資低的服務員工作，甚至還撿過廢品從事資源回收。

就這樣過了30年，一直到2020年12月1日，朱麗春才知道自己當年並非落榜，而是被人冒名頂替入學。且冒名頂替者一路念到畢業，還繼續用朱麗春的名字考上中國農業銀行的公務員工作。朱麗春得知真相後，不禁懷疑，自己這些年生活這麼不如意，全都是因為當年被人冒名頂替，失去了唸書接受教育的機會。

更讓朱麗春難以接受的是，中國農業銀行2020年在內部稽查時，發現「假朱麗春」身份造假，中國農業銀行要求「假朱麗春」自行解決，「假朱麗春」這才透過中間人與朱麗春聯繫，希望賠錢了事，但遭到朱麗春拒絕。

朱麗春隨後憤而向警局報案，結果直到今年4月28日，才得知雖然對方承認身份造假，但警方調查後已經撤案，理由是「假朱麗春」在冒名頂替的事跡敗露後，遭到中國農業銀行依「無故曠工」為由解聘，而警方調查此案時，「假朱麗春」正好有孕在身，警方於是認為「不應對嫌疑人追究刑事責任」，因此撤銷此案。

今年7月24日，中國農業銀行也寄了一封「處理意見書」給朱麗春，告知當年招聘「假朱麗春」時，對方符合招聘條件，之後因「無故曠工」，已經於2021年2月解除勞動合同。至於朱麗春認為自己遭到冒用身份，銀行不能僅僅開除冒名者就想了事，銀行則未回應。

有律師指出，「假朱麗春」冒用朱麗春身份入職，造成社保、醫保、住房公積金等等相關問題，銀行有義務協助善後，不能只以開除了事，且開除理由也並未正確處理。公民享有姓名權，建議朱麗春提出民事賠償訴訟，主張精神損害賠償。

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