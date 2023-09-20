被偷走的人生！中國婦人遭「冒名頂替」30年　真相讓她無法接受

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就這樣過了30年，一直到2020年12月1日，朱麗春才知道自己當年並非落榜，而是被人冒名頂替入學。且冒名頂替者一路念到畢業，還繼續用朱麗春的名字考上中國農業銀行的公務員工作。朱麗春得知真相後，不禁懷疑，自己這些年生活這麼不如意，全都是因為當年被人冒名頂替，失去了唸書接受教育的機會。
更讓朱麗春難以接受的是，中國農業銀行2020年在內部稽查時，發現「假朱麗春」身份造假，中國農業銀行要求「假朱麗春」自行解決，「假朱麗春」這才透過中間人與朱麗春聯繫，希望賠錢了事，但遭到朱麗春拒絕。
朱麗春隨後憤而向警局報案，結果直到今年4月28日，才得知雖然對方承認身份造假，但警方調查後已經撤案，理由是「假朱麗春」在冒名頂替的事跡敗露後，遭到中國農業銀行依「無故曠工」為由解聘，而警方調查此案時，「假朱麗春」正好有孕在身，警方於是認為「不應對嫌疑人追究刑事責任」，因此撤銷此案。
今年7月24日，中國農業銀行也寄了一封「處理意見書」給朱麗春，告知當年招聘「假朱麗春」時，對方符合招聘條件，之後因「無故曠工」，已經於2021年2月解除勞動合同。至於朱麗春認為自己遭到冒用身份，銀行不能僅僅開除冒名者就想了事，銀行則未回應。
有律師指出，「假朱麗春」冒用朱麗春身份入職，造成社保、醫保、住房公積金等等相關問題，銀行有義務協助善後，不能只以開除了事，且開除理由也並未正確處理。公民享有姓名權，建議朱麗春提出民事賠償訴訟，主張精神損害賠償。