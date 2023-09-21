裕隆城動起來！新光三越、SOGO接棒　專家：東區復甦沒那麼樂觀

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外傳新光三越Diamond Towers將於9月底試營運，品牌再造學院院長王福闓認為，新光三越Diamond Towers插旗東區算是一個新的嘗試與挑戰，雖然面積不大，但從目前曝光的資訊中可以看到，他的櫃位安排跟以往他旗下百貨店點比較不一樣，比較偏「網美打卡系」，有點像是非典型的百貨型態。
王福闓指出，大概跟新光三越Diamond Towers樓上是豪宅有很大的關係，也因此未來也不排除新光三越會把Diamond Towers的店點，當作專為頂級VIP客辦活動的地方，一些指標性的品牌活動可能會移到這裡舉辦也不無可能。
別說9遍！忠孝東路走1遍就要偷笑？ 東區復甦沒有那麼樂觀
不只新光三越Diamond Towers將開幕，外傳SOGO大巨蛋部分商場將在今（2023）年底營運，外界關注SOGO大巨蛋後面還有誠品松菸店24小時書店，屆時將帶動整個東區商圈繁榮發展。為此，王福闓沒有那麼樂觀，他指出，依照統計，百貨與百貨零售通路間，民眾能夠接受的距離是15到20分鐘路程。
從Diamond Towers到大巨蛋之間路程長，民眾通常大概會在前面幾間百貨就買完東西了，當中沒有誘因讓消費者肯繼續走這一大段路，不像信義區每個百貨之間距離短，中間還有廊道舉辦活動吸引民眾。
而SOGO大巨蛋優勢為演唱會跟球賽的人潮，但這些人潮會不會走向Diamond Towers的方向也是個問號。尤其，目的性不同，活動結束也已經太晚，恐怕也不太可能繼續逛街。至於誠品松菸店有24小時書店，確實能夠吸引他的文青客群，但同樣問題，消費者有辦法在這一條街上，從白天逛到晚上？因此要復甦整個東區商圈，可能沒有大家想得那麼樂觀。
東區重返榮耀再等等！「第一排」租金太貴 巷弄小店特色不強
房產專家徐佳馨也持相同看法，她指出雖然近期新光三越Diamond Towers與SOGO大巨蛋要開幕，會有集客效應，但光是逛百貨就腳軟了，怎麼還會走出去外面逛小店或是街邊店？她說東區當初沒落的原因，就是店家同質性太高，不像中山站新光三越南西店週邊，小店特色非常強，相比之下東區就缺乏這樣的特色店，缺乏誘因讓消費者肯逛肯消費。
徐佳馨認為，台北東區能不能重返榮耀？還是要看當地對地方商圈有沒有規劃？有沒有可能像日本大阪道頓崛那樣？得要有系統的規劃，要有步道、百貨，人跟街邊店更要可以對話，如開設人像畫小店跟消費者互動，才能繁榮整個商圈、帶動觀光，她也喊話東區房東不要再堅持高租金，目前最高每坪店租金約2到3萬元，留點空間讓特色小店可以生存。
北市東區像漂亮女生卻後天失調 新百貨雖加分但仍有落差
徐佳馨認為，錦上添花的東西（房價、商圈）要加分再加分，得靠人為，也就是地方要有意識、有系統去規劃整個商圈，否則新光三越Diamond Towers跟SOGO大巨蛋雖有亮點，但短時間要加分真的跟大家想像的會有落差。
徐佳馨說，看看東區地下街沒落的樣子，人潮可能會短時間內因為新開百貨，有話題性而回來，但如果沒有特色，人潮一樣會離開，這就像「漂亮女生但個性不好」一樣，明明先天條件很好，但可能後天失調，這時候就要有點才藝來提升氣質。