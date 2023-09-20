iPhone 15 周五開賣！預購等好久　9/22鎖定這些通路「現貨」開箱

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📍德誼數位DE
全台各門市都會有少量現貨，但官方有特別提醒，如果是熱門款像是iPhone 15 Pro系列的原生鈦可能貨量就會更為稀少。而在9月22日於三創生活門市祭出開賣活動，當日購買新機的頭香，可用1元加購最新Apple Watch Series 9，前2至50名完成購機者，可參加扭蛋送好禮的活動，獎項包含1元加購AirPods Pro（第2代）、HomePod mini、Lycander三合一多功能充電器等熱銷周邊配件。
📍燦坤
燦坤全台門市蓄勢待發，開賣日提供限量名額，詳情請依各門市現場公告為主。自即日起至10/10止，燦坤加碼推出Apple舊換新獨家活動，只要拿舊款iPhone或Apple Watch至燦坤回收換新機，即可享有全市場最高折抵回饋20%。
📍蝦皮商城
開賣當天有現貨，且雙北可享有早上訂下午到的服務。即日起至9月30日，享有期間限定每人享2張600元優惠券，刷特定信用卡最高回饋4500元，舊機回收最高加碼1500元，另外，買iPhone15隔天送滿1,000元折100元配件優惠券。
📍PChome 24h
全台電商唯一Apple全系列授權經銷商PChome 24h購物表示，22日上午8點現貨開賣各式機型、顏色備貨齊全，如若沒有預購到的消費者也可以把握時機搶購。此外，據PChome 觀察，不只旗下PChome 24h購物首波預購的熱烈程度超越去年，同時，PChome獨家的「iPhone訂閱方案」詢問度也增加，在近一週進行的「新機續訂意願調查」中已有超過7成的訂閱用戶表達要繼續訂閱新機，今年新機的後續銷售熱度樂觀看俏。
📍momo
根據momo之前預購統計，預購第1小時全站即湧入超過30萬人流，其中iPhone 15 Pro系列原色鈦最具吸引力，256G容量最受消費者青睞，首批預購即創下1分鐘內完售。將於9/22早上8點同步官網現貨開賣，同時祭出舊機換新機優惠，凡刷指定銀行信用卡，即可登記享疊加最高回饋達2萬9100元。