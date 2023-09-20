3成1民眾願捐個人遺產！7成4認為捐公益社團課稅不合理、期盼修法

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調查指出，60至70歲、已婚、年收入超過100萬者討論遺產規劃的意願最高；而在遺產捐贈意願中，以未婚者近4成為最高，年收入集中在100萬至250萬元捐贈遺產意願最高。
有26.4%民眾願意捐贈繼承遺產、30.9%願意捐贈個人遺產給公益團體，願意捐贈繼承遺產的原因，包括想幫助弱勢族群81.4%為最高，其次依序是信仰或民間功德觀念33%、延續對遺贈人的思念31.4%、履行遺贈人的期望／遺囑18.2%。
願意捐贈個人遺產的原因中，以愛心可以化為實際的祝褔遺留人間78%最高，其次是想持續支持特定的慈善團體46.6%、信仰或民間積功德觀念25.9%、沒有合適的繼承人17.8%。
原本無意願捐贈者，若公益社團法人能免課稅，會有34.4%提高捐贈意願，其中72.4%認為可藉此節稅、48.3%不想被國家抽稅、43.1%想讓NPO獲得更多；對已有意願捐贈遺產者，則有24.9%因為捐贈公益社團法人需要課稅，而改變意願不捐贈。
目前法律規定，僅財團法人得免課遺產稅，公益社團法人排除在外，74.1%民眾認為不合理，原因包括無法捐贈給真正需要的團體58.6%、對社團法人公益團體不夠友善56.8%、限制了公益捐贈的範圍56.8%、增加捐贈複雜度18.6%。
聯合勸募理事長鄭信真指出，調查顯示，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者近25%，「換句話說，我們可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款」，現行《遺產及贈與稅法》的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體。
鄭信真說，公益社團法人與財團法人對社會有同等貢獻，籲相關單位應審時度勢進行相關法規修正，具體實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，也讓法規更能符合憲法平等原則。
聯合勸募指出，此次調查中，無論是捐贈「繼承遺產」或是「個人遺產」，捐贈的原因皆以可以幫助他人為優先，顯示台灣是高度互助的社會，特別的是，17.8%的民眾因「沒有合適的繼承人」而願意進行捐贈，經過交叉比對，未婚與其他婚姻狀況者顯著高於已婚者的5.8倍，在少子化與單身人口比例飆漲的時代，遺產捐贈勢必有更多討論空間。
聯合勸募秘書長朱紫碧說，近年來，聯合勸募收到不少關於遺產捐贈的詢問，一聽到要先扣遺產稅，便打消捐贈本會的念頭，而這次調查卻顯示，有70.8%的民眾偏好捐贈社會福利類，又以綜合型服務高於其他服務類別，經過交叉比對，在有意願捐贈遺產者中，選擇社會福利類者更高達76%。聯合勸募作為深受社會期許的綜合型服務的公益團體，「我們認為遺產捐贈是一種未來公益的概念，期待每一份遺愛人間的心願都能被完整且具體的實踐。」