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賴品妤首波募款小物驚見「乾洗髮」　自曝習慣「可減少洗頭時間」

▲賴品妤今日公布首波募款小物，其中包含乾洗髮組，自爆平時生活習慣。（圖／賴品妤競辦提供）
▲賴品妤今日公布首波募款小物，其中包含乾洗髮組，自爆平時生活習慣。（圖／賴品妤競辦提供）

記者陳威叡／台北報導

民進黨立委賴品妤今（20）日公布首波競選募款小物，第一款為「賴一起！飯友貼紙組」，包含選區七景、領養的貓咪貼紙以及ACG領域喜愛的「Q版賴品妤飯友」組成；第二款則是「頭入國會！我推的乾洗髮組」，因選區幅員廣大，常常花一整天的時間跑行程，賴品妤自曝生活習慣，笑稱「可減少洗頭的時間」。

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賴品妤指出，第一項募款小物「賴一起！飯友貼紙組」包含選區的七景、領養的貓咪貼紙以及ACG領域喜愛的「Q版賴品妤飯友」組成。其中精選了汐止彩虹操場、萬里野柳女王頭、金山蹦火仔、瑞芳陰陽海、平溪十分瀑布、雙溪不厭亭、貢寮三貂角燈塔等作為貼紙。

▲賴品妤募款小物「賴一起！飯友貼紙組」，包含選區七景與領養的貓咪貼紙，另有ACG領域喜愛的「Q版賴品妤飯友」組成。（圖／賴品妤競辦提供）
▲賴品妤募款小物「賴一起！飯友貼紙組」，包含選區七景與領養的貓咪貼紙，另有ACG領域喜愛的「Q版賴品妤飯友」組成。（圖／賴品妤競辦提供）
賴品妤說明，選區中無論是人文或自然景點都很豐富，也有許多為世界級遺產；希望透過插畫貼紙讓更多人看到東北角與北海岸的美，而其中汐止白雲國小彩虹操場則是自己爭取的政績，更被稱作全國最美的操場。

賴品妤說，這3年半來為選區的中小學爭取超過2億4500萬元經費，貼紙蘊含她對教育資源的理念。另外貓咪貼紙則源自她歷來領養的6隻貓，同時藉機介紹獨家促成的「全國四碼動保專線1959」，凡有任何寵物、動保問題皆可撥打該專線諮詢。

第二項小物「頭入國會！我推的乾洗髮組」為從未有政治候選人曾推出的乾洗髮。賴品妤表示，自己的選區幅員廣大，常常花一整天的時間跑行程傾聽民意，乾洗髮之於像她忙碌的人來說非常方便，自曝平時生活習慣，笑稱「可減少洗頭的時間」。

賴品妤說，募款小物的意義不只是小額捐款，更是一場匯集所有公民力量及意志的參與運動，希望透過大家的支持來守住這場關鍵的戰役。競選補充，首波募款小物即日起於賴品妤官網推出，捐款即可獲得相應的點數並再行兌換小物，500點可兌換飯友貼紙組、1450點可兌換兩罐一組的乾洗髮組。而未兌換的點數可累積，近期還會推出第二波更有創意及精彩的小物，邀請支持者持續關注。

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