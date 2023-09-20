賴品妤首波募款小物驚見「乾洗髮」　自曝習慣「可減少洗頭時間」

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賴品妤說明，選區中無論是人文或自然景點都很豐富，也有許多為世界級遺產；希望透過插畫貼紙讓更多人看到東北角與北海岸的美，而其中汐止白雲國小彩虹操場則是自己爭取的政績，更被稱作全國最美的操場。
賴品妤說，這3年半來為選區的中小學爭取超過2億4500萬元經費，貼紙蘊含她對教育資源的理念。另外貓咪貼紙則源自她歷來領養的6隻貓，同時藉機介紹獨家促成的「全國四碼動保專線1959」，凡有任何寵物、動保問題皆可撥打該專線諮詢。
第二項小物「頭入國會！我推的乾洗髮組」為從未有政治候選人曾推出的乾洗髮。賴品妤表示，自己的選區幅員廣大，常常花一整天的時間跑行程傾聽民意，乾洗髮之於像她忙碌的人來說非常方便，自曝平時生活習慣，笑稱「可減少洗頭的時間」。
賴品妤說，募款小物的意義不只是小額捐款，更是一場匯集所有公民力量及意志的參與運動，希望透過大家的支持來守住這場關鍵的戰役。競選補充，首波募款小物即日起於賴品妤官網推出，捐款即可獲得相應的點數並再行兌換小物，500點可兌換飯友貼紙組、1450點可兌換兩罐一組的乾洗髮組。而未兌換的點數可累積，近期還會推出第二波更有創意及精彩的小物，邀請支持者持續關注。