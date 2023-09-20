《他從火光中走來》高顏值兄弟檔 張凌赫稱黃景瑜「最好的哥哥」
由黃景瑜、張婧儀主演的愛奇藝陸劇《他從火光中走來》，描述消防員和娛樂圈舞蹈演員的愛情故事，劇中黃景瑜再展硬漢形象，穿上消防員藍色制服的模樣，受封最帥氣的「藍朋友」，張凌赫則扮演黃景瑜的弟弟，同時也是張婧儀的好友，張凌赫在微博上發文稱黃景瑜是「全世界最好的哥哥」，兩大帥哥扮演兄弟同台飆戲，讓劇迷大飽眼福。
記者羅凌筠／綜合報導
為了更忠實地呈現角色，黃景瑜事先接受爬雲梯、攀繩等消防訓練，在花絮影片裡，他更是一鼓作氣地攀爬百米消防雲梯，毫無畏懼，面對逐漸變窄的雲梯，身材精壯的他笑說：「我肩膀都挪不開了，得側身才能過，爬這玩意兒挺累的。」待他爬上雲梯，看見開闊的高空視野後，忍不住發出驚嘆，指導他的消防隊員也比出大拇指，為他的表現點讚。
張婧儀這次扮演對舞蹈充滿理想抱負的新人演員「南初」，「南初」多年前曾受困火場，在生死交關之際，被破門而入的黃景瑜救出，雖然她將他誤認為另一名消防員，但她對消防員始終懷有感激之情。
劇中她3度被黃景瑜解救，加上在消防實境節目中朝夕相處，兩人因此牽起奇妙緣分，張婧儀對黃景瑜抱有好感，但黃景瑜深知自己的職業存在高風險，一度不願與她靠近，最後歷經情感考驗後，兩人才終於確定了彼此的心意，觀眾也期待能快點看見他們甜蜜浪漫的互動。